Már az első jelenetek után feltűnt, hogy nem fekete-fehér játék az előadás, miután alig néhány perc alatt valamennyi lehetséges nézőpontból megközelítette a kábítószer kérdését. Az egyik első megszólaló olyan lelkesen beszélt a drogok jótékony, felszabadító, közösségerősítő hatásáról, hogy elhittük neki, bizony olyan szabadságérzés lehet a dologban, amilyet nem mindenki tapasztalhat meg igazán. A következő pillanatban azonban máris jött az ellenvélemény: vécét járó emberroncsok vannak a kilátástalanság legmélyén amiatt, hogy bizony elfogyott a szabadság, és már senkitől sem lehet pénzt szerezni az újabb adagra. Aztán ismét ellenvélemény a kispolgári lét szürkeségéről, a mosógép- és puhító-használó emberekről, akik élete legalább annyira siralmas, mint a drogosoké. Később újabb mélységek, végül pedig a társadalom hivatalos állásfoglalása a szónokok által, akik nem voltak kevésbé groteszk figurák, mint az előbbiek, arról szóló propagandaszövegeikkel, hogy a drogosok a társadalom söpredéke, akik betegségeket terjesztenek, és egyáltalán minden rossz igazi felelősei.

Majdnem mindent láttunk, ami dióhéjban elmondható erről a témáról, aztán újabb témák és szintek következtek, lazán felvázolva, átitatva groteszk humorral, játékossággal, karikírozva minden deviáns viselkedésformát, ami csak tetten érhető a családban, a társadalomban. Előbb a Szerelemjánosok érkeztek, hogy késeikkel szeretetre kényszerítsék az embereket, és megtanítsák őket arra: bizony, szégyen buzinak lenni. Aztán következtek a transzvesztiták, szado-mazók, de senki sem volt egészen otthon a szerepében: a transzvesztita egy színes karikatúra mögött megbújó gyerek volt, a nyakukat szíjjal elszorítók pedig kábítósok, akiknek annyi­ra szét voltak szurkálva az ereik, hogy már csak a nyaki ütőérbe adhatták be maguknak a szert. És minden, amit láttunk, egyszerre volt igaz és hamis: a pisztollyal fenyegetőző ellenségek szeretők voltak, a felelős szülők felelőtlen gyermekek voltak, a zsarnok feleség ellen lázító jó barátok valójában igazi zsarnokok voltak, a „drogázással” ártatlanul megvádolt gyerekből igazi drogos lett, a betegesen egészségesre nevelt gyerekek mind-mind sérültek voltak... A jó szándék megnyilvánulásának rengeteg elbaltázott lehetősége, tengernyi bűn és aljasság, melyek elkövetői maguk is áldozatok. Zsarnok szülők, akik gyerekkorukban nem tudtak megfelelni a tanító néni elvárásainak, vagy akiket saját szüleik a fűtőtesthez kötöttek, ha elmentek otthonról. Vajon ki a hibás azért, hogy Miki eladja a családi ereklyéket, hogy Imrike a fallal beszél, hogy ki nem mondható titkaink elől olykor a szabadság zsákutcáiba tévedünk?

Nagyon sok szerteágazó ötlet volt az előadásban, de mindegyik kötődött a központi gondolatkörhöz. Talán kicsit sok is volt ennyi keserű gombóc a néző gyomrának, de az alkotók saját bevallásuk szerint nem a teljes valóságot ábrázolták, csupán a negatív ösztönök, torz cselekvések világát. És tették ezt olyan könnyed alkotói játékossággal, hogy bár a bemutatott világ megrázóan kegyetlen volt, a színpadi helyzetek tele voltak már-már a lényeget is feloldó eszeveszett poénokkal. Nem azt üzenték, hogy ejnye-bejnye, ezt ne csináld, hanem leásva a gyökerek közé, megértően közelítettek az oroszlánokban bujkáló nyulacskákhoz.

A játék lazasága is tetszett. Olyan volt az egész, akár egy szertelen, improvizált jelenetek alapján összerakott színészvizsga, mely éppen emiatt tudta ilyen átfogóan bemutatni a lehangoló társadalmi valóságot. Nagyszerű volt, ahogy egymásra fűzték a jelenetecskéket, ahogy egyre árnyalni tudták az emberi gyarlóságot. Igazi hús-vér figurákat és végsőkig megfeszített helyzeteket láthattunk, amelyekben lényegtelenné váltak a jelmezek, díszletek, amelyekben a tartalom szempontjából kevésbé fontos dolgoknak nem engedte meg a rendezés, hogy elvonják a figyelmet a valódi problémákról, mint ahogy ez oly sokszor lenni szokott a hasonló jellegű előadások esetében. A valódi változásokat a színészek teremtették meg, nem az átöltözések, kellékcserék. Tetszett, ahogy a kicsik óriás zsarnokokká, majd újra ártatlan áldozatokká váltak, az is, hogy a saját nevükön játszottak a színészek, ezzel is felvállalva, hogy bizony nem fikciót, hanem a való világot mutatják.

A záróképben benne volt az egész produkció: a fűtőtesthez láncolt világ, amint a szabadságról énekel. Kicsit visszatért benne a korábbi kép a gyerekkel, aki kétségbeesetten kiált anyja után, de ott volt benne a mindenkori család, a tűzhely melege. Kétségbeesett törekvésünk a szabadságra, de kötődésünk a fészekhez, a gyökereinktől való elszakadás lehetetlensége. Olykor szívesen megtagadnánk ezt a nyűgöt, de nem tehetjük, ezért kénytelenek vagyunk elviselni. Vajon mennyi az egyéni szabadságunk, mennyire vagyunk felelősek tetteinkért? Mennyi a jelen és mennyi a múlt indulatainkban, káros szenvedélyeinkben? Lehet, hogy a világ minden mocska az otthon melegéhez, az ártatlansághoz, gyermeki tehetetlenségünkhöz köthető?