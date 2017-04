A Szimplának nevezett romkocsma kiváló hely – állapíthatjuk meg immár abból a szempontból is, hogy a nagyvárosok lepattant, ám annál népszerűbb kocsmakultúráját idéző kertben a frissen épített színpadot is felavatták. Így talán még kiválóbb hely lesz, főleg a csendesebb időszakokban, amikor a bejárat előtti nagyszínpad – mint most hét végén – nem ontja a hangosabbnál hangosabb produkciókat. Egy (csütörtök) estére sikerült a Szent György Napok forgatagába is behozni ezt a helyet, ahol nem csupán az újdonságszámba menő környezet, hanem az Improvíziók 2.2 muzsikája is megadta a mércét.