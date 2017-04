A Székesfehérvári Művészek Társasága különböző képző- és iparművészeti ágakban tevékenykedő alkotókat tömörít, akik évente közel tíz kiállítást mutatnak be a Pelikán Galériában. A sepsiszentgyörgyi tárlat gyökere is egy 2013-as, Dobozművek című kiállítás, ám a kísérletező művészek ezúttal újabb munkákkal jelentkeztek, társaságukat Haraszti Zsolt képviselte. Megnyitóbeszédében Bartha Zonga ismertette a dobozművészet előzményeit, kialakulását, mint mondta, az nagyon régi művészettörténeti fogalom, már a 18. században létrehozták a különféle gyűjteményeket tartalmazó csodaszobákat, melyek a múzeumok elődei. Az előzmények ismeretében könnyebb értelmezni a bemutatott alkotásokat, jegyezte meg, miként az a tény is támpontot jelent, hogy egy képzőművész általában mindig szembefordul a fő kulturális áramlattal. A Sepsiszentgyörgyön látható dobozművek keretbe helyezett síkplasztikák, illetve talált tárgyak, melyekkel esetenként az alkotók a szakralitáshoz is viszonyulnak – rendszerint iróniával. Az alkotások folyamatosan kérdéseket tesznek fel, egy-egy sajátos énkép megnyilvánulásai, melyek a képzőművészek mikrokozmoszára is rávillantanak. Bartha Zonga egy Descartes-gondolattal zárta értékelését, miszerint valamennyi szenvedély közül a csodálkozás az első.