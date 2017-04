Simona Popescu egyféle örök kamasz, abban az értelemben, hogy soha nem éri be kész formákkal, mindig keres, újít, játszik és súlyoz – jelentette ki Adrian Lăcătuş, és ezt a már 35 évesen elismert, alternatív tankönyvekben szereplő író, költő, esszé­ista és egyetemi tanár igazolta is: bevallása szerint olykor azzal riogatja diákjait, hogy Törcs­vár mellett született. Nehezen ír, egyszerre több köteten dolgozik, témájához mindent elolvas, megnéz, meghallgat, amit elér, évek telnek el, amíg befejezi valamelyiket. Talán tudna gyorsabb, termékenyebb is lenni – egyszer végzett egy kísérletet hallgatóival, két óra alatt egy adott témáról „jó és egész jó” szövegeket gyártottak –, lehetne ontani a könyveket, de nem ez a cél, hanem „az algoritmus” megtalálása, mert az ér valamit. Azok a költők, akik saját algoritmusukat megtalálták, akár egy kötet után is hátradőlhetnek – van ilyen, például Ion Barbu vagy George Bacovia, aki két stílusban is mérföldkőnek számít a román irodalomban –, ők már elvégezték a maguk feladatát. Beszélt többek között arról is, hogy a figyelem középpontjába kerülni bosszantó is lehet, és általános derültséget keltve elmondta: „a vers untat”, és leginkább a filológushallgatókat untatja, de a tanáraik is nehezen boldogulnak a költészettel – ebből született a Zöld munkák, avagy védőbeszédem a versért című kötet.

Cristian Teodorescu nem először jár Sepsiszentgyörgyön, közéleti írásaiból – a Caţavencii és a román kulturális rádió munkatársa, olykor tévévitákon is részt vesz – is sokan ismerhetik; eredeti, lendületes és humoros írásmódja íróként erénye, higgadt, letisztult szemlélete, egyenes és tartalmas hozzászólásai pedig a közbeszédben példaértékűek – vélekedett Adrian Lăcătuş, miközben a napi hírek és a maradandó irodalom közötti egyensúlyozásról érdeklődött. Aki ma újságot olvas, azért teszi, hogy saját nézeteit erősítse, azoknak írunk, akiket már nem kell meggyőznünk – felelte kissé kesernyésen a vendég. A román társadalom egyre megosztottabb, egyfajta vissza­térés érezhető a kilencvenes évekhez, amikor élesebb, radikálisabb nézetek ütköztek egymással. Az agresszív modortól a másik torkának való ugrásig nincs nagy távolság, emiatt aggasztó ez a jelenség. És nem csak nálunk: ha így megy tovább, Franciaországban négy év múlva szélsőséges államfőt választanak, de még a legkipróbáltabb demokrácia, a briteké is furcsán alakul. Nálunk is sokan siránkoznak a legutóbbi választások eredménye miatt, olyanok is, akik nem vettek részt a szavazáson, és most sem mennének, mert „nincs kivel”. A mai Romániát a kilencvenes években alapozták meg, és azok, akik akkor kezet tettek a forrásokra, ma is rajta tartják, közben pedig a lakosság egyötöde elszivárgott: most már négymillióan élnek a határokon kívül, és még mindig távoznak. A kivándorlás nem tűnik jó megoldásnak, de itthon maradásra se nagyon van, mivel biztatni a fiatalokat – csak abban lehet reménykedni, hogy elegen lesznek, akik tenni is akarnak valamit. Teodorescu néhány irodalmi kérdésről is beszélt, de minduntalan visszakanyarodott a lehangoló valósághoz, és a szélsőséges eszmék térnyerésének veszélyeire is figyelmeztetett.