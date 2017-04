Tegnaptól üzemel a RomUdvar a Szent György Napok egyik színesnek szánt, s gasztronómiai kínálata okán ízes helyszíne. A Székely Nemzeti Múzeum szomszédságában, az unitárius templom mögötti udvarban turisztikai kínálatukat mutatják be testvérmegyék, testvérvárosok, Kovászna, Hargita és Maros megye tanácsa közös standon Székelyföldet reklámozza, de ott van a Parajdi sóbánya ajánlatával, a Diószegi pékség termékeivel és kürtőskalácsot meg lángost is sütnek. Ami igazán újdonság, a székelyföldi konyha hagyományos étkeinek kínálata. A színpadon pedig pörögnek az előadások.



A Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Székelyföld Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter és a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátóipari Egységek Szövetsége (SVESZ) által szervezett RomUdvar hivatalos megnyitóját kevéssel dél előtt tartották tegnap. Jánó Szabolcs, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület elnöke jelezte, 2017 a turizmus éve Háromszéken, s ebbe illeszkedik a rendezvény. Tamás Sándor tanácselnök köszöntötte a vásárosokat, vásárlókat, vendégeket a Szent György Napok egyik színfoltjaként jellemzett rendezvényen, melyen új elképzelés szerint ízletes székelyföldi ételek sokaságát kínálják.

Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere üdvözlőbeszédében reményét fejezte ki, hogy városunkban vendégnek lenni (is) jó. Emlékeztetett, a Szent György-napi rendezvények kezdetén néhai Kónya Ádám igyekezett azonosítani a város védjegyét, például a Szent György-salátából készült levest, azóta rengeteget fejlődött a város, a Háromszék Táncegyüttes, a Tamási Áron Színház, az Erdélyi Művészeti Központ messze viszi hírét. Az idegenforgalom is fellendülőben, a SVESZ kínálata bővült, megjelentek a helyi ízek, Háromszékre jellemző fogások. A sportban is látnak idegenforgalmi lehetőségeket: a Sepsi SIC női kosárlabdacsapata ismét országos bajnok, az OSK futballcsapata az első osztályba készül, épül a 3000 férőhelyes sportaréna. Az alpolgármester a vendégeknek ajánlotta Sugásfürdő felkeresését is. Köszöntőt mondott még Farkas Balázs, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ügyvezető konzulja és a testvérmegyék nevében Tolnai Péter, a Békés megyei közgyűlés alelnöke.

A székelyföldi konyha ajánlatában a hagyományos keveredik a modernnel. Üdvözlendő, hogy van egy hely, ahol nem a miccs, flekken és szalmakrumpli viszi a prímet, sőt egyáltalán nincs. A kínált ételek hangzatosak. Ízletesnek találtuk a tárkonyos marharagulevest, meglepően finomnak a fehércsokoládé-öntetes, meggyel tálalt mákos tésztát (süteményt), viszont a székely karajt vadas mártással a gyermelyi laska helyett nokedlivel is el tudtuk volna képzelni, a csángógulyást csipetkével hirdeti az étlap, ám ahelyett üzleti gnocchit kínáltak, de puliszkával is elment volna. Az ordás lepény lehetne édesebb, kaprosabb. Az étlapon van még kolbászos krumplileves buggyantott tojással, meggyes pite, erdélyi tárkonyos csirkeraguleves, almás rétes, vargabéles, salátás paszulyleves, kapros töltike paradicsomosan, báránycsülök székely módra, sült csirkemell murokpürével, burgonyával és dióval, erdélyi töltelékes káposzta. Ma és holnap még megkóstolható.