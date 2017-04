Úgy tűnik, van értelme a négy-öt hónapos előkészületnek, a rá fordított pénznek és munkának, mert a város várja és szereti a Szent György Napokat, és ez is egyik forrása a közösség továbberősítésének – mondta Czimbalmos-Kozma Csaba városgazda a vásár megnyitóján. Amikor szavai elhangzottak, már javában állt a bál a gróf Mikó Imre és a Petőfi Sándor utcában berendezett vásáros standoknál, az emberek nézelődtek és válogattak a kézműves és népművészeti portékák között. A Háromszéki népművészeti és Kézműves Egyesület, valamint a Művészet és Örökség Egyesület szervezésében közel száznyolcvanan kínálták a sok gonddal és hozzáértéssel készített használati és dísztárgyakat. Bőrdíszművesek, viseletkészítők, keramikusok, gyöngyfűzők, kosárfonók, rézművesek, kovácsok hozták el alkotásaikat Erdély különböző vidékeiről, de válogathattunk bőven szőttesekből, varrottasokból, gyógynövényalapú szappanokból és krémekből, gyertyákból, kézműves csokiból. A mifelénk többnyire ismeretlen pipacskerámia is megjelent a vásárban egy romhányi kézműves standján, és virágokat is kínáltak, szintén kerámiából. Sajnos, a szervezők nem gondoskodtak arról, hogy a sátrakon megjelöljék, ki honnan érkezett, kérdezősködésünkből ellenben kiderült, a kiállító kézművesek és népművészek közel fele-fele arányban háromszékiek és távolról érkezők.

A vásár igen ötletes színfoltja a Guzsalyas Alapítvány mesterségbemutató sátra, ahol élőben láthatunk fazekalást korongon, díszítést írókával és karcolással, tűzzománcolást, többszínű hagyományos tojásírást és -festést, bőrdíszművességet, nemezelést és kosárfonást. A három nap alatt az alapítvány tanfolyamainak negyvennyolc tanítványa mutatja be váltásban a mesterségeket, és természetesen a kérdezőknek elmagyarázzák a különböző technikákat is.

Menjünk, válasszunk magunknak és szeretteinknek vásárfiát, kinek-kinek zsebe szerint valót, gazdagodjunk egy kézzel gyúrt, formázott, szőtt, nemezelt, kovácsolt, fonott, fűzött darabbal, és vigyük hírét azoknak az értékeknek, amelyek alapját népi hagyományaink képezik.