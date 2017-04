Kovászna költségvetésében 85 ezer lejt különítettek el a város kiemelt rendezvényeire – kulturális, az üdülőturizmus fejlesztése, a fürdőváros promoválására szervezett események –, azok támogatására. Az összeg felhasználásáról a helyi tanács tegnapi soros ülésén döntöttek. A kiemelt eseményeket a városi művelődési ház szervezi, együttműködésben civil szervezetekkel, intézményekkel, jogi személyekkel, a kiadásokat saját bevételeikkel is kiegészítik.



A város legnagyobb rendezvénye idén is a városnapok (szeptemberre tervezik, a pontos időpont nincs leszögezve), de jelentős esemény a Kőrösi Csoma Sándor Napok (erre már korábban sor került, a művelődési ház előlegezte meg a kiadásokat, melyeket a költségveté­sében kapott vissza), s a tündérvölgyi juhászlakodalom is. A kiemelt események sorába tartozik a turisztikai idény megnyitója (májusban), a Kovásznai Források – folklórfesztivál (májusban), a szív országos napja (május 4.), a gyereknap, az európai zene-, az ifjúság-, a magyar és román nyelv napja, és több más rendezvény is.

A rendelkezésre álló összeg elosztását különösebb vita nélkül fogadta el a tanácsosi testület. A kulturális bizottság által elkövetett kisebb elszámolást orvosolni kellett, ugyanis a keretnél 3000 lejjel többet osztottak el. Úgy döntöttek, egyik esemény támogatásából sem vonnak vissza, a különbséget a művelődési ház gazdálkodja ki.