A nyolc éve ígért ravatalozó tervei készülnek, a csatornahálózat kiépítésére keresik az alternatív megoldást, az országút és a házak közötti szűk helyre ugyanis nem elhelyezhető. Úgy véli, a városvezetéssel jól együtt tudnak működni majd, és sikerül valamelyest felzárkóztatni a csatolt települést, amely nemcsak a megyeközponthoz képest maradt le, de Kilyénhez viszonyítva is. Újraélesztené a testvértelepülési kapcsolatokat is, Alsónánáról és Kisbucsáról is küldöttség érkezik Szent György Napokra, tárgyal velük a lehetőségekről, hogy ne csak a vezetők, de az emberek is élvezhessék hasznát. Miklós András mindennél fontosabbnak nevezte a „szétbombázott” faluközösség újbóli összekovácsolását, ehhez nem anyagiakra van szükség, sokkal inkább hozzáállásra, úgy véli egyházgondnoki tapasztalata segíti majd ebben. (-kas)