Az ünnepi ülésre a tanácstagok fele sem jött el, de a városháza üléstermében egy szék sem maradt üresen: sokan érdeklődtek az esemény iránt. Kezdetnek dr. Demeter Attila, Szentes alpolgármestere röviden bemutatta az alföldi várost, és azt is elmondta, hogy az előző két napon – mikor Sepsiszentgyörggyel ismerkedtek – többek között a szemerjai temetőt is felkereste, hiszen felmenői innen származnak. Válaszul Antal Árpád sepsiszentgyörgyi városvezető örömének adott hangot, hogy egy környezetet, természetet, sportot szerető település kerül a „családba”, és kifejezte reményét, hogy a meglévő kapcsolatok tovább gyarapodnak, a kultúra és a sport mellett gazdasági téren is. Ezek után írták alá a megállapodást három nyelven: románul, magyarul és angolul, ez utóbbi a hivatalos okmány. A pezsgő elkoccintása közben Sztojka Péter testnevelő tanár lapunknak elmondta: elsőként a két városban működő úszóklubok kerültek kapcsolatba egymással, és ahogy a diákok nőttek, új meg új generációk között épült és ágazott szét a barátság.