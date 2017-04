Több száz sepsiszentgyörgyi sportbarát – köztük a foci- és kosárlabda-együtteseink szurkolói is – fogadta pénteken késő délután a Kolozsvárról hazaérkezett friss bajnokcsapatunkat, a Sepsi-SIC-et a Szent György Napok alkalmával a megyeszékhely főterén felállított színpadnál.



A remek hangulatról ezúttal is a Székely Légió gondoskodott, amely a megszokott rigmusokkal és óriási vastapssal üdvözölte a címvédő hősöket. Szólt a „Szentgyörgy a mi városunk...”, zúgott a „...bajnok lett a székely város”, és mindenki diadalittasan ünnepelte a zöld-fehérek második bajnoki sikerét. Lányaink ott voltak az Ismerős Arcok esti koncertjén is, ahol a szurkolókkal közösen „elénekelték” a Nélküled című dalt, a csapat nemhivatalos indulóját. Magunk részéről is gratulálunk, és jó bulit lányok! Rászolgáltatok! (tibo)