A papírformát igazolva győzött a jobb játékerőt képviselő, feljutásra pályázó Nagybányai Minaur a továbbra is megtizedelt kerettel pályára lépő zöld-fehér mezes csapat ellen. A mérkőzés első három percében kiegyensúlyozott volt a küzdelem, viszont a 10. percben a Minaur már 8–3-ra vezetett. A folytatásban igazán hatékony volt a nagybányaiak játéka, hiszen sorozatban úgy jegyeztek hat gólt, hogy közben egyet sem kaptak, így a Vida Attila által irányított kézilabdázók már az első félidő végére tízgólos hátrányba kerültek (22–12). Ez a különbség a második félidőben pedig egyre csak nőtt. A szünet után még annyira sem ment a szentgyörgyiek játéka, mint az első játékrészben, támadásban és védelemben is sokat hibáztak.

A második félidő első 15 percében mindössze egy gólt dobott a háromszéki együttes, viszont a hazaiak továbbra sem lassítottak, termelték a találatokat (34–13). A mérkőzés hajrájában a zöld-fehéreknek sikerült még hét gólt lőniük, viszont a védelmük nem volt a helyzet magaslatán, és a Minaur az utolsó sípszóig még 13 alkalommal köszönt be. A hazaiak legeredményesebb játékosa a 8 gólt jegyző Raluca Mihai volt, a vendégek részéről Iulia Tăbăcaru és Adina Roșu jeleskedett, mindketten hat gólt lőttek. A szentgyörgyiek három győzelmük és egy döntetlenjük mellett, tizennegyedik vereségüket szenvedték el a szezonban, így tíz ponttal továbbra is a rangsor tizedik helyén állnak.

Jövő héten a Sepsi-SIC idénybeli utolsó hazai mérkőzését játssza az éllovas Slatina ellen a Szabó Kati Sportcsarnokban a bajnokság 24. fordulójában. A háromszékiek a 25. játéknapon a Nagyvárad vendégeként lépnek pályára, majd a bajnokság utolsó fordulójában szabadnaposak lesznek.

A 23. forduló további eredményei: Nagyvárad–Mioveni 34–26, Nagybányai Extrem–Marosvásárhelyi Mureşul 27–32, Slatina–Brassói Naţional 39–19. A Resicabánya, a Kisjenői Körös és a Temesvár szabadnapos volt. (miska)