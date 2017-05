Zene

Az Árkosi Kulturális Központ és a brassói Transilvania Egyetem ma 18.30-tól rendkívüli canto-hangversenyt tart a Bástya-házban az Olt utca 6. szám alatt. Előadók: Bianca Timaru, Diana Sima, Adnana Gavrila, Denisa Bala-Topan, Székely Fruzsina Kitty, Biró Gyopár, Andra Tautu, Alexandra Popa szopránok és Corina Purcarea, Molnar Celia mezzoszopránok. Zongorakíséret: Mihaela Pavel; szaktanárok: Mihaela Buhaiciuc és Anca Preda egyetemi lektor.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) májusban kezdetét veszi a Magyar film története sorozat, amelynek részeként két hónapon át minden szerdán magyar filmeket vetítenek. A tíz alkalomból álló sorozatot a Mire megvénülünk (magyar néma játékfilm, 93 perc, 1916,) és Az utolsó éjszaka (némafilm, magyar játékfilm, 65 perc, 1917) című filmmel ma 18 órától indítják. A sorozatot Kósa András László, a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet igazgatója fogja bevezetni.

Mai további program: Vén rókák (amerikai komédia, 96 perc) 18.15-től; Halálos iramban 8 (amerikai–japán–francia–kanadai akciófilm 160 perc) 20 órától és 20.15-től.

Május elsejétől a nyitvatartás megváltozott, kezdetét veszi a nyári program, amely szerint a mozi minden hétfőn zárva tart egészen szeptember 15-ig.

Könyvtári események

MESEKLUB. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban csütörtökön Meseklub 14–15 óráig óvodásoknak, 16–17 óráig I–IV. osztályosoknak. Téma: anyák napi köszöntők készítése.

E MESE VÁR. Ugyanott csütörtökön 16–17 óráig olvasásnépszerűsítő programra várják a gyerekeket. Az ötletet az egri Bródy Sándor Könyvtártól vették át.

Hitvilág

ÚJABB MÁRTON ÁRON-ZARÁNDOKLAT DOBERDÓBA. Harmadik alkalommal szervez és vezet zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain, az egykori doberdói harctérre május 18–23. között Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa. Bővebb felvilágosítás a 0726 107 002-es telefonszámon.

Röviden

IVÓVÍZ. Sugásfürdőn csütörtökön 9–15 óráig, Szentkatolnán és Hatolykán csütörtökön 7–17 óráig javítás miatt felfüggesztik a szolgáltatást.

ÁRAMSZÜNET. Lécfalván ma 11–13 óráig, Székelypetőfalván ma 13–16 óráig, Szentkatolnán csütörtökön 8–16 óráig, Kézdiszentlélekeken csütörtökön és pénteken 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma szünetel a jogi tanácsadás.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJASEGYESÜLET irodájában (a sepsiszentgyörgyi Kőrösi Csoma Sándor utca 6. szám) minden szerdán 11–14 óráig iratkozni lehet a május 14-ei szovátai kirándulásra (0723 727 279), és rendezni lehet a tagságdíjat is.

CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától a Parittya Egyesület tagjai várnak minden humorkedvelő személyt, akik bemutathatják, felolvashatják humoros írásaikat.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Nyáraspatakon, csütörtökön Bölönben gyűjti.

A SZÍVBETEGEK sepsiszentgyörgyi egyesületének tagjai csütörtökön 17 órától találkoznak a Gyermekjogvédelem épületében.

Motoros felvonulás Sepsiszentgyörgyön

A szombati szabad motoros nap programja: a sepsiszentgyörgyi Bodok Hotel parkolójában 11 órától gyülekező, 12-kor indulás a felvonulásra a város utcáin, végül érkezés a Írisz Ház udvarára, ahol ebéd várja a motorosokat. Érdeklődni a 0745 815 660-as telefonon lehet.

Rövid terápiás program Szentkatolnán

A Református Mentő Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány rövid terápiás programot szervez május 15–26. között Szentkatolnán (Kézdivásárhely mellett) szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: május 8. Az érdekeltek a következő sepsiszentgyörgyi telefonszámot hívhatják: 0757 489 778.

Ingyenes szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi KIDA Központban május 8-án délelőtt ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinek szülés előtt, közben vagy után oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban, sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege az, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével pozitív irányba fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt a kiválasztott betegek Illyefalván a már eddig is kezelt betegekkel együtt május 9. és 26. között.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dona gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Sebességmérés

A közlekedésrendészet ma a 11B országúton Kézdiszentlélek, Szárazpatak, Kézdivásárhely; a 11-es országúton Uzon, Kökös, Csernáton, Nyújtód, Szentivánlaborfalva; a 12-es országúton Sepsibükszád, Szotyor, Kilyén, Mikóújfalu határában méri a gépjárművek sebességét.

Heti mentő

A Kovászna Megyei Mentő­szolgálat április 24–30. között 410 hívást kapott, és ugyanannyi esethez mentek ki a mentőcsapatok. A hívások 42 százaléka nagyfokú sürgősség (agyvérzés, szívinfarktus, szülés, kómás állapotok), 68 százaléka pedig kisebb fokú sürgősség, amely nem veszélyezteti rögtön a beteg életét (hasi-, epe- és vesegörcsök, diabétesz, kisebb traumák.) A 410 esetből 234-et a sepsiszentgyörgyi állomás látott el. A Kovászna Megyei Mentőszolgálat csapatai április 30-áig 6874 esthez szálltak ki.