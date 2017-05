A legnépesebb mezőny az aerobikosoké volt: huszonhárom petrozsényi, bukaresti, baróti, gyergyószentmiklósi, gyulafehérvári, brăilai és prahovai csapat mérkőzött meg egymással. A háromszékieket egyedül a baróti Tanulók Klubjának Mozaik csoportja képviselte, s ők szereztek első helyet az I–II. osztályosok, illetve a XII-esek csapatversenyében, az V–VI.-osok pedig a dobogó második fokára léphettek fel. Aerobiktáncban a Mozaik különböző korcsoportjai két első és egy második helyet szereztek. Az akrobatikus táncban kizárólag a Mozaik csoportjai neveztek be, így nem csoda, hogy minden dobogós helyet ők szereztek meg.

Mazsorettben az I–IV. osztályosok közül szintén a Mozaik tagjai bizonyultak a legjobbnak, de második, illetve harmadik helyével kiemelkedett a kézdivásárhelyi Tanulók Klubja is. Az V–VIII. osztályos kovásznai sportolók (Tanulók Klubja) harmadik helyet, a IX–XII. osztályosok pedig második és harmadik helyezést értek el. Karaktertáncban a Mozaik első lett, a kovásznaiak teljesítményét második helyre rangsorolta a zsűri. Tematikus táncban a Mozaik negyedikesei és ötödikesei is elsők lettek.

Sporttáncban a másik baróti csapat, a művelődési házban készülő Syncron nyújtott pazar teljesítményt: a I–IV. osztályosok második, illetve harmadik helyen, az V–VIII., valamint a IX–XII. osztályosok egyaránt egy-egy első, illetve második pozícióban zártak. A koreográfiai fantáziában tizenkilenc csapat mérte össze tudását. A baróti előkészítő osztályosok korcsoportjukban egyedüliként indultak, de az első díjat nem csak ezért szerezték meg: zsengeségük ellenére igencsak ügyesen mozognak, nem befolyásolta őket az sem, hogy több száz ember követte fellépésüket – az oklevél mellé tapsból is bőven kijutott nekik. A Mozaik harmadikosai elsők, míg a másodikosok második helyen végeztek. Az V–VIII. osztályosok közt a Mozaik első díjat sepert be, a harmadik baróti csapat, a Gaál Mózes Általános Iskolát képviselők pedig harmadikok lettek. A legnagyobbak, a IX–XII. osztályosok közt a Mozaik első, a kovásznai Tanulók Klubjának Diversity csapata harmadik lett. Modern táncban, stilizált táncban és klasszikus táncban háromszéki csapat nem vett részt.

A versenyt huszonegy esztendővel ezelőtt megálmodó, s azóta kitartóan szervező baróti Tanulók Klubjának nyugalmazás előtt álló igazgatója, Dimény Olga úgy nyilatkozott, örömére szolgál, hogy a tánc világnapján ilyen sok és színvonalas előadást láthatott a baróti közönség. „Úgy érzem, érdemes volt létrehozni, s érdemes lesz folytatni az elkövetkezendőkben ezt az egyre népszerűbbé és ismertebbé váló versenyt. Kiváltképp örvendek annak, hogy a csapatokban nemcsak barótiak vannak, hanem mondhatni Erdővidék összes falvának legügyesebb, legjobban mozgó gyermekei voltak ma itt. A tánc testet-lelket megmozgat, fejleszti a szépérzéket, jó tehát, hogy ilyen sokan részt vesznek ebben a komoly munkában” – mondotta a főszervező.