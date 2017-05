Április 29-én és 30-án az észak-spanyolországi Soria városában rendezték meg a Duatlon-Európa-bajnokságot, ahol Romániát öt sportoló képviselte, köztük a sepsiszentgyörgyi Dániel Attila is, aki a huszonhárom év alatti kategóriában állt rajthoz.

Ezúttal csak 16 ország nevezte sportolóit a kontinensviadalra, ahol túlnyomó részt inkább a házigazda spanyolok, a franciák és a britek képviseltették magukat. Az U23-ban az atlétáknak először 10 kilométer futást, majd 40 kilométer kerékpározást kellett teljesíteniük, végül pedig 5 kilométer szaladással zárták a viadalt. Dániel Attila számára nem alakult jól a verseny, hiszen mind az időjárás, mind pedig a pályán tapasztalt komoly szintkülönbség nehézséget okozott, így nem tudta befejezni az Európa-bajnokságot.

„Úgy érzem, hogy ez volt az eddigi legnehezebb Európa-bajnokság, amelyen rajthoz álltam. Nemcsak az időjárás miatt, mert nagyon hideg volt, és fújt a szél, hanem azért is, mert a szervezők nagyon nehéz pályát készítettek, ahol a 10 kilométeres első futásnál mintegy 180 méter szintkülönbség volt. Erre csak ráadás volt a 40 kilométer kerékpározás, ahol több mint 600 méter szintkülönbség várt ránk. Pozitívan álltam a versenyhez, hiszen minden megmérettetés előtt bizakodó vagyok. Az első 4 kilométer futást az élbollyal teljesítettem, de az egykori világbajnok nagyon komoly tempót diktált, és lassan leszakította a mezőnyt. A futás számomra is jól alakult, ezzel az egy mozzanattal viszonylag elégedett vagyok. Ezt követte a biciklizés, ami 6 körből állt. A nehéz pálya miatt 6. körben teljesen erő nélkül maradtam, leszakadtam, és végül nem fejeztem be a versenyt. Köszönöm a Bellotto, a Prodent Kft., a Sportatlon.ro és az Isostar támogatását” – nyilatkozta Dániel Attila, aki nem szomorkodik, hanem készül a következő megmérettetésre, amely a május 14-én zajló országos duatlon bajnokság lesz Kolozsváron.

Eredmények: * elit, férfiak: 1. Emilio Martin (Spanyolország) 1:46:07 óra, 2. Benoit Nicolas (Franciaország) 1:46:16 óra, 3. Yohan Le Berre (Franciaország) 1:47:04 óra * U23, férfiak: 1. Richard Allen (Nagy-Britannia) 1:50:09 óra, 2. Javier Martin Morales (Spanyolország) 1:50:16 óra, 3. Nathan Guerbeuer (Franciaország) 1:50:39 óra * elit, nők: 1. Sandra Levenez (Franciaország) 2:00:58 óra, 2. Margarita Garcia Canellas (Spanyolország) 2:02:48 óra, 3. Lucie Picard (Franciaország) 2:03:08 óra * U23, nők: 1. Lucie Picard 2:03:08 óra, 2. Noelia Juan (Spanyolország) 2:09:53 óra, 3. Laura Gomez Ramon (Spanyolország) 2:13:38 óra.