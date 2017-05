Népdalok, zenekari feldolgozások, táncok tették színessé a Népi Együttes műsorát, amelyet nemcsak Sepsiszentgyörgyön, hanem a megye, az ország más helységeiben is nagy-nagy sikerrel mutattak be. Tették ezt azzal a céllal, hogy az akkori diákok megismerjék a magyar népi kultúrát, a klasszikus alkotásokat, hiszen páratlan módon a madrigálkórus olasz, német, latin műveket is énekelt, többek között Verdi Nabucco című operájából a Rabszolgák kórusát. Erre azokban az időkben és abban a rendszerben más lehetőség alig volt.

A tanár úr tette ezt sok-sok éven át, így „fertőzve meg” sok generációt a magyar népi kultúra szeretetével, a klasszikus zenével – néha még annak az árán is, hogy az együttessel részt kellett venniük a Megéneklünk, Románia fesztiválokon néhány hazafias dallal. Mindennek a háttérmunkája is az ő érdeme, a hangszerek beszerzése, a hangszerelés, a kottázások, a sok próba zenekarral, kórussal. Ám ezeken túlmenően talán a legnagyobb érdeme a közösségépítés volt. Ennek bizonyítéka a ma is létező Mikós Véndiákok Népi Együttese, amely a valamikori együttes tagjaiból áll, és jelenleg is színpadra lépnek énekelnek-táncolnak iskolai ünnepekkor. Azt gondolom, ez bizonyítja a tanár úr maradandó pedagógusi munkáját.

A népzenén kívül tanítványaiban felkeltette a klasszikus zene iránti érdeklődést is. Megszervezte a brassói Filharmónia fellépéseit városunkban. Néha a diákokat egy-egy tízessel csábította oda, de egy idő után tízes nélkül is mentek, mert időközben megszerették.

A 1970-es évektől ’82-ig lemezlovasként szervezte a diszkóklubot, ahol nemzedékek zenei ízlését és kultúráját alakította.

A 80-as évek diákgenerációja szívesen emlékszik vissza Dancs tanár úr audícióira. Itt az akkori könnyűzene volt a téma. Nem egyszerű zenehallgatás, hanem egy kis felvezetővel, magyarázattal fűszerezett „rejtett” tanóra. Itt tanultuk meg, hogy mi a rock és a pop közötti különbség, hogy mi a blues és mi a zenei ballada. De az István, a király rockoperáról is itt hallhattunk először. Igazi hiánypótló szórakozás...

Említésre méltó, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk 110 éves évfordulójára Dancs Árpád tanár úr hangszerelte az Igazat vallani Czegő Zoltán-verset. Ez lett iskolánk himnusza.

A tanár úr messzemenő érdeme, hogy a tanórákon kívül olyan sokrétű és hasznos tanulási, fejlődési, szórakozási lehetőséget biztosított diákgenerációknak, amely nélkül nemcsak diák-, hanem felnőtt életünk is sokkal szegényebb lett volna. Népi együttesünk egyik tagja így fogalmazott: „nélküle még a függöny sem ment volna fel”. És tette ezt abban az időszakban, amikor nem nézték jó szemmel a hasonló tevékenységeket, néha kockáztatva maga és családja biztonságát is.

Könnyűzeneszerzőként is remek sikereket ért el. Az erdélyi magyar könnyű­zene meghatározó alakja volt már a 60-as évtől, amikor a bukaresti tévé magyar adásának munkatársaként neves énekesek dalait szerezte: Bányász István, Nagy Réka, Bokor Ildikó, Angela Similea, Ricky Dandel, Tamás Gábor, Marina Voica. Zeneszerzőként 60 könnyűzenei, 120 népzenei feldolgozás, 12 táncjáték, 45 kórusmű alkotója, hangszerelője. Említésre méltó, hogy ő szerezte az első sepsiszentgyörgyi musicalt, a Világraszóló lakodalmat (1974), és az első sepsiszentgyörgyi beatzenekar, a Sonor alapító tagja.

A mai napig aktív munkát végez, hiszen kulturális visszatekintői, filmtörténeti, mozitörténeti írásai jelennek meg, az erdélyi könnyűzene történetét, alakulását és fejlődését bemutató értékes dokumentációs anyagot gyűjt.

Tevékenysége alatt több mint 350 hanglemezt gondozott és adott ki, amelyek a magyar nép-, könnyű- és rockzene nagyjainak zenéjét teszik elérhetővé, elsősorban erdélyi hallgatók körében.

A 90-es évektől számos magyarországi könnyűzene-énekes turnéját szervezte Erdélyben, és aktív tagja volt a Szent György Napokat szervező kulturális stábnak. Sok erdélyi együttes, előadó menedzselésével foglalkozott. Tehetségek felkarolásával is foglalkozik, gyermekei az ő hatására szintén a zenei pályát választották. Lánya, Annamari Erdély legnépszerűbb könnyűzene-énekese volt, jelenleg a budapesti Operettszínház művésze. Fia, Zsolt rockegyüttesekben dobolt, Erdély számos kulturális rendezvényének szervezője. Munkájában nagy empátiával és megértéssel támasza és segítsége volt felesége, aki szintén pedagógus kollégánk. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége kiváló pedagógusi munkájuk érdemeként mindkettejüket Életműdíjjal tüntette ki.

Hiszem, hogy Dancs Árpád tanár úrnak (Tátának) a rangos Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgy önkormányzata megalapozottan és megérdemelten ítélte oda.



Kondor Ágota tanár, a Székely Mikó Kollégium igazgatója