A bikfalvi beruházás értéke kétmillió lej, ha befejezik, a kúriákról híres település élő néprajzi alkotóházzal lesz gazdagabb, amelynek termeit a tetőtérben alakítják ki. Festők, kerámia-, hangszer-, fajáték-készítők, nemezelők, civil szervezetek kaphatnak itt alkotóteret – magyarázta az elképzelést Ráduly. Emellett korszerűsítik az egész épületet, a nagyterem konferenciák rendezésére is alkalmas lesz.

Hasonló terveik vannak Uzonban, ahol a Pünkösti-kúriában alakítanak ki kulturális központot. A finanszírozást ugyancsak pályázati úton biztosítják, az összeg 600 ezer euró, áfa nélkül. Az iratcsomót már korábban benyújtották, februárban a gyulafehérvári fejlesztési ügynökség a helyszínen tartott ellenőrzést, most értesítették, hogy hivatalosak a finanszírozási szerződés aláírására – részletezte a polgármester.

A pincétől a tetőig megújul az épület, ebédlőt, illemhelyeket, fűtésrendszert alakítanak ki. Itt kap próbatermet az uzoni Atlantisz fúvószenekar. Az elképzelés szerint a megújulás után az épület nagytermében komolyzenei hangversenyeket is tarthatnak.

Lisznyó tekintetében is jók a kilátások, hamarosan elkészül az itteni kultúrotthon teljes körű felújításának pályázati dokumentációja. 400 ezer eurót kívánnak befektetni, konyhát, mosdót, fűtésrendszert építenének, bútorzatot, hang- és fénytechnikát vásárolnának, még a kerítés építését is a tervbe foglalták.