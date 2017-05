A magyar gasztronómia legnagyobbjai és gasztrocelebek mellett a nemzetközi konyha több kiemelkedő alakja is feltűnik. A lista élén nem kisebb név áll, mint az idén januárban a világ legjobb női séfjének választott Ana Ros, a szlovén Hisa Franko étterem séfje, de jelen lesz a régió másik jeles képviselője, a lengyel Wojciech Amaro is, aki sokáig a világ két kiemelkedő séfje, Ferran Adriá (El Bulli) és Rene Redzepi (Noma) mellett dolgozott. Ő szerezte az első Michelin-csillagot Lengyelországnak, a világ legjobb éttermeit számon tartó The world’s 50 best restaurants listáján pedig a régió egyik felfedezettjeként szerepel.

A Gourmet Fesztivál vendége lesz Anna Olson, a világhírű kanadai cukrász, a Food Network TV műsorok sztárja, aki egy angol klasszikust, Viktória királynő kedvenc teasüteményét, a Viktória piskótatortát készíti el – természetesen eperrel. A magyarországi felhozatalból nem hiányozhat Széll Tamás és a magyar Bocuse d’Or csapat sem.

A workshopok „gyorstalpaló” gasztroiskolával kecsegtetnek. Stőhr Gréta (Great Bistro) vegán workshopján például kipróbálhatják, milyen egy tiszta, gluténmentes tavaszi ebéd elkészítése friss, szezonális, organikus alapanyagokból. Nemes Nóra (Dacota), a Nosalty bloggere az égetett tésztával ismerteti meg az érdeklődőket, és bodzás-epres minifánkot is készít. A zárónapon Misi, a pék (Jacques Liszt) megtanítja a kovásszal kelesztett friss kézműves kenyér otthoni elkészítésének fortélyait. Be lehet állni egy eperdzsem workshopra is Havas Dórával, a TV Paprika séfjével, és alkalom kínálkozik ellesni az igazi házi hamburger készítésének titkait Szabadfi Szabolcstól (Panificio il Basilico, Holy Cow).

A rendezői alapelvekhez hűen a legkiválóbb budapesti és vidéki éttermek ételei mellett a látogatók idén is megkóstolhatják a legjobb magyar borokat, söröket, pálinkákat, de a kínálatból nem maradnak ki a legjobb cukrászdák, gourmet-üzletek, sőt a kiemelkedő teljesítményt nyújtó street foodosok (szabad fordításban utcai kajások) sem.

Csinta Rebeka