Tavaly Kovásznán hozzávetőlegesen 500 ezer vendégéjszakát töltöttek el turisták, ebből 25 ezret a Hefaistos Szállodában – mondta el érdeklődésünkre Gyerő József polgármester. Hozzátette: a tavalyi év rossznak mondható, későre kezdték kibocsátani a biztosítóház által finanszírozott jegyeket, ezért a Hefaistosba is kevesebb vendég jutott. A szálloda bezárásáról, eladásáról nem tudott konkrét információkkal szolgálni a városvezető, azt viszont kijelentette: ha ötven-hatvan személy munkahelye megszűnik, az mindenképp problémát, veszteséget jelent.

A szállodabezárás következményeit nem csak ennyien érzik meg, a beszállítóknak, szolgáltatóknak is bevételi kieséssel kell számolniuk. A városházának is lesz anyagi vesztesége, hiszen minden vendégéjszaka után egylejes fürdővárosi illetéket fizetnek a turisták – mutatott rá Gyerő.

A több szállodát működtető Hefaistos CM Rt. más egységét is piacra dobja. Úgy tudjuk, a kovásznai szálloda mellett eladó lesz az észak-eforiai és bukaresti egység is, de megtartják a szovátai és mamaiai szállodájukat.

A kovásznai Hefaistos Szálloda egyszerre 288 vendég fogadására képes, ellátásukról, kényelmükről több mint ötvenfős személyzet gondoskodott. A téli időszakban zárva tartott, hat személy végezte a szükséges karbantartást. Ismereteink szerint a továbbiakban az adminisztratív személyzet létszámát négyre csökkentik, az igazgató és könyvelő is megkapta már felmondólevelét.

A Hefaistos CM Rt. fő részvényese a Kézműves Szövetkezetek Országos Egyesülete. A 2006-ban aláírt alapító okirat szerint részesedése 99,2 százalék (a 27 776 eurós alaptőkéből). Az okiratból kitűnik, az alapító tagok között két Kovászna megyei magánszemély is van, egyik Barátosról, másik Kézdivásárhelyről, részesedésük 0,1 százalék személyenként.