Körülbelül egymillió ember érkezésére számítanak Fátimában, ahova az egyházfő a Mária-jelenések 100. évfordulója alkalmából látogat május 12-én. Felkeresi a jelenési kápolnát a Miasszonyunk-kegyhelyen, másnap a fatimai Rózsafüzér-bazilikában szentmisét mutat be. Az egyházfő szentté avatja a fatimai pásztorgyerekként ismert Boldog Marto Ferencet és Jácintát, akiknek ezen a helyen 100 évvel ezelőtt először megjelent Szűz Mária. Portugáliai tartózkodása idején a pápa találkozik Marcelo Rebelo de Sousa portugál államfővel és António Costa miniszterelnökkel is. A pápalátogatás alkalmából több afrikai és dél-amerikai ország vezetője is Fátimába utazik.