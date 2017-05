A brüsszeli testület arról számolt be, úgy vélik, az utóbbi évben tapasztalt előrehaladás tükrében a lépés jelen pillanatban nem lenne célravezető, mi több, kontraproduktív lenne. A cél továbbra is az, hogy teljes vízumviszonosságot érjenek el Kanadával és az Egyesült Államokkal közölte Dimitrisz Avramopulosz, az EB uniós állampolgárságért is felelős biztosa.