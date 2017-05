Hétezer lejnyi pénzbírságot osztott ki a városnapok alatt a megyei fogyasztóvédelmi hivatal, amelynek ellenőrei több mulasztást tapasztaltak terepszemléjük során. Egy kereskedőt azért bűntettek meg, mert a csapolt sör mennyiségéről, áráról csupán magyarul tájékoztatta a fogyasztókat – számol be egyebek mellett a Mircea Diacon főfelügyelő által jegyzett közlemény.

A hivatal összesen tíz, élelmiszer forgalmazásra szakosodott kereskedőt vizsgált, a legjelentősebb bírsággal, kétezer lejjel pedig egy szatmári székhelyűt sújtottak a hústermékek nem megfelelő tárolása miatt. Egy szendvicseket árusító standnál az allergén összetevőket mulasztották el feltüntetni, illetve a mérleg hitelesítését sem tudták bizonyítani, egy másik, grillezett és főtt élelmiszert forgalmazó kereskedő pedig nem ismertette a vásárlókkal, hogy mélyhűtött terméket használ. A csomagolás szerint diót, a valóságban diópótlót használt, ám sem erre, sem az allergén összetevőkre nem figyelmeztetett, emiatt ezerlejes bírságot kapott egy fánkot és kürtőskalácsot árusító vásáros. Ugyanekkora összeggel sújtottak egy másik kürtőskalácsost, ahol nem tudták a fogyasztóvédőknek bemutatni az állat-egészségügyi engedélyt.

A városünnepet megelőző napokban és a hétvégi forgatagban közel félszáz kereskedőt, vendéglátót ellenőriztek az állategészségügyi- és élelmiszer-biztonsági hatóság szakemberei is. A legjelentősebb mulasztás továbbra is a tisztaság hiánya, az élelmiszerek zsúfolt vagy földön történő tárolása – vázolta tegnap lapunknak Sikó-Barabási Sándor. Az intézményvezető szerint két céget figyelmeztettek, öt másikat azonban meg is bírságoltak munkatársai, összesen 3800 lejre.