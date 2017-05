A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtárat jelentős számú fiatal és idősebb is látogatja, állománya nő és minőségileg is javul, mégis akad tenni- és pótolnivaló: folytatni kell a leltározást, a könyvek elektronikus nyilvántartásba vételét, és javítani kell az internetes hozzáférést biztosító hálózatot is.

A tavaly érkezett több száz új könyv jelentős hányada a Márai-programnak köszönhető, nagyobb adományt kaptak a Székely Nemzeti Múzeumtól, a Bod Péter Megyei Könyvtártól, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemtől, az Optivita Kft.-től, de magánemberek hagyatékának köszönhetően is gazdagodott az állomány.

Nincs pontos statisztikai adatuk, de az új könyveket hatvanezret meghaladó számmal veszik nyilvántartásba, viszont rengeteg már rég leírt, illetve arra megért kötet szerepel még a jegyzékekben, így a valóságban mintegy negyvenezerre tehető a használható könyvek száma. Hogy a helyzetről valós képet kapjanak, komoly leltárt kellene készíteni, ám az a két alkalmazott erejét meghaladja. „Rengeteg munkánk lenne, hiszen még régi könyveink ezrei zsákokban várják, hogy rendszerezzük, s döntsünk sorsukról. Ez azonban háttérbe szorul: a rendelkezésünkre álló pénzkeretet kihasználva próbálunk minél több friss könyvet vásárolni, emellett adományok is érkeznek, ezek mindenképpen elsőbbséget élveznek, hiszen ezek újak, jó minőségűek, mihamarabb polcokra kell kerülniük” – mondotta a könyvtár munkatársa, Csíki Izabella.

A fiatalok a kötelező házi olvasmányok mellett Leiner Laura, Berg Judit és P. L. Travers munkáit keresik leginkább, de népszerű a Bogyó és Babóca-sorozat, illetve az állatokkal és dinoszauruszokkal foglalkozó, színes fényképekkel ellátott könyvek is. Némileg meglepő, hogy a Harry Potter-sorozat iránt már jóval kevesebben, a régebbi nemzedékek által habzsolt, klasszikus kalandregények szerzői után – Karl May, Mark Twain, Jules Verne vagy éppen Fekete István – pedig jóformán senki sem érdeklődik.

Az olvasóterem használata néhány törzslátogató kiesése miatt jelentősen csökkent, a könyvtár látogatóinak számát pedig visszavetette az internethálózat meghibásodása is: a tavalyi vihar következtében olyan károk keletkeztek a gépekben és a hálózatban, amelyet még nem sikerült orvosolni. Csíki Izabella abban reménykedik, nem kell már sokat várni a hibák elhárítására.

A könyvtár adott otthont a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár főszervezésében február 21-én tartott olvasómaratonnak, melyen Szabó Magda műveiből hangzottak el részletek. Szintén február végén került sor dr. Deák István A szárnyasvad vadászata és védelme, márciusban pedig Miklós István Indián csíkszeredai tetoválóművész Tattoo sztorik című könyvének bemutatójára.