Előző írásunk

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtárat jelentős számú fiatal és idősebb is látogatja, állománya nő és minőségileg is javul, mégis akad tenni- és pótolnivaló: folytatni kell a leltározást, a könyvek elektronikus nyilvántartásba vételét, és javítani kell az internetes hozzáférést biztosító hálózatot is.