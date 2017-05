Az első érdeklődők kedden léphettek be a Palma városában található Marivent-palota területére, ahol az elmúlt több mint negyven évben csak kiváltságos vendégek járhattak. A palotát övező kertben mintegy negyvenféle, a mediterrán térségben őshonos növény, például füge-, citrom- és pálmafák szegélyezte sétányokon, rózsabokrok között barangolhatnak a látogatók. A lugasokban elhelyezték Joan Miró világhírű képzőművész tizenkét bronzszobrát, így a park egyben kiállítótérré is vált. A palotakert az év kilenc és fél hónapjában fogad látogatókat, a fennmaradó időben a királyi család használja az ingatlant. Hagyományosan itt töltik a húsvéti nagyhetet, valamint július 15. és szeptember 15. között a nyári vakáció jelentős részét. A spanyol királyi család 1973 óta tölti a nyarakat a Marivent-palotában, amelyet egy görög mecénás, Juan de Saridakis építtetett 1923-ban. Az ingatlanhoz teniszpálya, úszómedence is tartozik, valamint közvetlen lejárata van a tengerpartra. A palotában több európai nemesi család vendégeskedett már, például 1986-ban Károly herceg, brit trónörökös feleségével Dianával és fiaival.

A baleári autonóm kormány 217 ezer eurót szánt a kert látogatóbaráttá tételére, amely magában foglalja az akadálymentesítést, mosdók építését, padok elhelyezését. Az ingyenesen látogatható kert fenntartási költségeire 100 ezer eurót szánnak évente, ebben benne van egyebek mellett biztonsági őrök és kertészek alkalmazása is. A baleári kormány abban bízik, hogy idővel nem csupán a kert, hanem a palota bizonyos részei is látogathatóvá válhatnak a nagyközönség számára.