A csapatok legutóbb októberben, a bajnokság 14. játéknapján találkoztak egymással, amikor is az MSC Stadionban a piros-fehérek 2–1-re győztek. A házigazdák részéről Hadnagy Attila és Mitra Szilárd talált be, a vendégektől pedig Cristian Neguţ volt eredményes. A szentgyörgyiek az előző fordulóban szabadnaposak voltak, a Târgovişte viszont az Afumaţi otthonában elszenvedett 2–1 arányú vereséggel hangolt a szombati mérkőzésre. A rangsor második helyén álló háromszékiek a rúgott – 49, illetve 48 –, valamint a kapott – 25, illetve 29 – gólok tekintetében is valamivel jobb mutatóval rendelkeznek, de ennek ellenére nagyon nehéz mérkőzésre számíthatnak az Eugen Popescu Stadionban. A Nicolae Croitoru által irányított együttes hazai pályán nagyon erős, hiszen eddig tizenegyszer győztek, egyszer játszottak döntetlent és kétszer maradtak alul, sőt, kilenc olyan hazai meccset tudhatnak maguk mögött, amikor nem kaptak gólt. A Sepsi OSK magabiztos játékkal, hatékony támadással és agresszív védelemmel hetedik idegenbeli győzelmét is megszerezheti, amellyel újabb fontos lépést tehet az I. liga felé. A további mérkőzések: * ma Baloteşti–Szatmárnémeti Olimpia, Mioveni–Clinceni (15.30 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1) * szombaton Foresta Suceava–Nagyváradi Esthajnalcsillag, Resicabánya–Brassói FC (11.30 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1), Temesvári Politehnica–Călăraşi, Râmnicu Vâlcea–Afumaţi 0–3 (hivatalból), Aradi UTA–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból). A Brăilai Egyesülés és a Bukaresti Juventus áll.



Hétvége a focipályákon

IV. LIGA. A 24. forduló mérkőzései: * szombaton Barót–Perkő (18 óra), Illyefalva–Papolci FC (18 óra), Kovászna–Gelence (18 óra), Bardoc–Berecki FC (16 óra) * vasárnap Kézdivásárhelyi SE–Nagyajta (18 óra), Uzon–Ozsdolai FC (18 óra), Bölön–Kilyén 3–0 (hivatalból). A csütörtöki Réty–Csernátoni FC mérkőzés eredménye 3–1.

V. LIGA. A 21. forduló találkozói (ifjúságiak 15.45, felnőttek 18 órától): * szombaton Bodok–Nagybacon, Dálnok–Zágon * vasárnap Hidvég–Kökös, Bodzaforduló–Szotyor, Szitabodza–Maksa, Kommandó szabadnapos.

I. LIGA. A 9. forduló mérkőzései: * play-off: Kolozsvári CFR–Dinamo (szombaton, 21.15 óra), Craiova–Viitorul (vasárnap, 21.15 óra), Astra–FCSB (hétfőn, 20.30 óra) * play-out: FC Voluntari–Temesvári Poli (ma, 18 óra), Chiajna–Marosvásárhelyi ASA (ma, 20.30 óra), FC Botoşani–Medgyesi Gázmetán (szombaton, 13.30 óra), Jászvásár–Pandurii (hétfőn, 18 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti.

OTP BANK LIGA. A 30. forduló meccsei (szombaton): Debreceni VSC–Újpest FC, Gyirmót FC–Diósgyőri VTK, Mezőkövesd FC–Budapest Honvéd, Vasas Budapest–Paksi FC, Videoton FC–Haladás, MTK Budapest–Ferencváros. (miska)