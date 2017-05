Az SZNT emlékeztetett rá, hogy a Siculitas Egyesületet először 2013-ban a székely szabadság napját követően ellenőrizték a pénzügyi hatóságok, de semmit nem kifogásoltak a szervezet ügyvitelében. 2015-ben Székelyföld határainak kivilágítását követően a szervező Siculitas Egyesületet és a Sepsireform Egyesületet is felkereste az adóhivatal csalás elleni ügyosztálya. Akkor a Siculitas Egyesületet 10 ezer lejes büntetéssel sújtották, amelyet utólag a bíróság eltörölt. „Az elmúlt hetekben a kiterjedt és alapos pénzügyi vizsgálat a két egyesület ügyvitelében nem talált hibát, amit a kibocsátott jegyzőkönyvek is tanúsítanak” – áll a közleményben.

Az SZNT emlékeztet, hogy a Siculitas Egyesületnek két másik ügye is folyamatban van a március 10-ei tüntetésekkel kapcsolatban. A 2014-es tüntetés alkalmával kirótt csendőrségi büntetés érvénytelenítését kérő keresetet érdemi tárgyalás nélkül utasította vissza a bíróság, és a 12 ezer lejes büntetést a Siculitas Egyesület bankszámláján lefoglalták. Ebben a kérdésben az egyesület a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordul. Másodfokon várható a bírósági ítélet a 2016-ban Izsák Balázsra kirótt négyezer lejes csendőrségi büntetés ügyében is, szintén a székely szabadság napjával kapcsolatban. Mintegy nyolcvan önkéntes nevére is kiállítottak büntető jegyzőkönyvet, amelyek mindegyikét érvénytelenítette utólag a törvényszék.

„Mindez arra enged következtetni, hogy Székelyföld autonómiájáért demokratikus, bé­kés, mindvégig teljes nyíltsággal, a nyilvánosság előtt cselekvő igyekezetünk immár nem csupán politikai akadályokba ütközik, hanem hatósági úton is el kívánják lehetetleníteni. A büntetések, az évente elrendelt ellenőrzések nem fognak letéríteni a demokratikus, a törvényeknek teljes mértékben megfelelő útról, és a székelység autonómiaigényéről sem mondunk le” – áll a közleményben.