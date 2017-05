A bizottság szociáldemokrata (SZDP) többsége szerdán megszavazta, hogy a korrupciós bűncselekményekért szabadságvesztésüket töltő elítéltekre is kiterjesszék a közkegyelem hatályát, majd, miután Sorin Grindeanu miniszterelnök és Liviu Dragnea SZDP-elnök elhatárolódott lépésüktől, tegnap megismételték a szavazást, és a testület elvetette korábbi módosítását.

A jogi bizottságban tegnap az ellenzék és a korrupciós bűncselekmények kegyelemben részesítését már szerdán is ellenző RMDSZ szenátorainak voksával törölték az előző napi döntést, az SZDP törvényhozói pedig tartózkodtak. Şerban Nicolae, a jogi bizottság szociáldemokrata elnöke, a vitatott módosító javaslat kezdeményezője képtelenségnek minősítette, hogy a kormánytöbbség korrupt politikusokat rehabilitálna, akik „majd megtarthatják a lopott pénzt”. Szerinte a korrupcióellenes tüntetők örömüket lelik abban, hogy „hagyják magukat manipulálni”. Azt állította: a szociáldemokrata bizottsági tagok nem a tüntetésektől ijedtek meg, hanem azt érzékelték, hogy álláspontjuk mögött nincs megfelelő politikai támogatás.

Szerda este korrupcióellenes tüntetők százai tiltakoztak a bukaresti kormány épülete előtt, ugyanott, ahol februárban százezrek demonstráltak a Btk. szigorának enyhítése ellen. Az ország más nagyvárosaiban is – Kolozsváron, Nagyszebenben, Brassóban és Konstancán – korrupcióellenes tüntetők tucatjai vonultak utcára, arra figyelmeztetve a kormánytöbbséget, hogy készek újraindítani a februárban elült tiltakozási hullámot, ha a korrupcióért elítéltek is kegyelmet kapnak.