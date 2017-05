A jeruzsálemi Jad Vasem holokausztmúzeumnál és emlékközpontnál tett látogatása során Sorin Grindeanu kormányfő hangsúlyozta, hogy Románia kormánya támogatja egy romániai holo­kausztmúzeum létrehozását. „A múzeum létrehozására már ki is jelöltek egy épületet Bukarest belvárosában. Megtiszteltetés számomra, hogy tagja lehetek a projekt kidolgozására létrehozott konzultatív tanácsnak. A múzeum létrehozását az Elie Wiesel Romániai Holokausztkutató Intézet fogja koordinálni” – nyilatkozta Grindeanu a Jad Vasem holokausztmúzeumnál tett látogatását követően. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, Románia sikeresen zárta márciusban a Nemzetközi Holokausztemlékezési Szövetség soros elnökségét, amelyet egy évig látott el. (Agerpres)



NÉPSZERŰ A SANDERO. Jelenleg négy személygépkocsi-típust gyártanak Romániában: a Sanderót, a Dustert és a Logant az Automobile Dacia moiveni-i gyárában szerelik össze, a Ford B-Max pedig Craiován készül. A caresalesbase.com szakportál adatai szerint az első negyedévben az Európai Unióban a Sandero volt a huszadik legkelendőbb típus, több mint 47 ezret értékesítettek belőle, 15 százalékkal többet, mint az elmúlt év azonos időszakában. A Sanderónak csak egy része származik a regáti üzemből, ugyanis a marokkói Tangerben is gyártják ezt a típust az európai piac számára. A 20. hely szép eredménynek számít, figyelembe véve, hogy Sanderóból több kelt el a vizsgált időszakban, mint a közvetlen konkurensnek számító Škoda Fabiából vagy olyan népszerű típusokból, mint a Peugeot 308 vagy a Renault Mégane. A legkeresettebb autómárka az unióban a jelzett időszakban a VW Golf volt 115 ezer eladott darabbal. (Maszol)

SOK A KULLANCS. Április folyamán és május elején 32 személy jelentkezett kullancscsípéssel a Csíkszeredai Megyei Kórház sürgősségi esetekkel foglalkozó osztályán. Dr. Demeter Ferenc kórházmenedzser szerint szokatlanul magas ez a szám, amiatt is, hogy csak néhány napja köszönt ránk a jó idő. Az orvos azt javasolja a túrázóknak, hogy amennyiben lehetséges, kerüljék a juhok, kecskék által lelegelt területeket, ruházatukkal fedjék el végtagjaikat, és ne üljenek közvetlenül a fűre. Akiket megcsípett a kullancs, azonnal forduljanak orvoshoz, ne próbálják meg egyedül eltávolítani a bőrbe kapaszkodó állatot. A kullancsok Lyme-kórt terjeszthetnek, amely lassan terjed a szervezetben, jelentősen csökkentve a beteg teherbírását, és agyhártyagyulladáshoz is vezethet. (Transindex)