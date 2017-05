Harmadszor is megszervezik a Tekerj egy jó célért! programot – jelentették be a kezdeményezők tegnap a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület székhelyén. A sajtótájékoztatón az akcióval kapcsolatos fontosabb információkról tájékoztattak a főszervezők, a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) és a Zöld Nap Egyesület képviselői, akik első jótékonysági akciójukat 2014-ben rendezték meg a céhes városban.



Bereczki Kinga, a HKA programigazgatója, főszervező arról beszélt, hogy a rendkívül sikeres Civil licit után újabb közösségi akcióra hívják a kézdivásárhelyieket, amely ugyancsak közösségi célok megvalósítását szolgálja. Ezúttal azonban kerékpározással történik a gyűjtés, nem civil programokra licitálnak. A május 27-én, szombaton 10 és 13 óra között a sportcsarnok előtti téren zajló Tekerj egy jó célért! akció eddigi két kiadása népszerűnek bizonyult Kézdivásárhelyen, a helyiek ezúttal újabb játszótérért és kerékpártartókért tekerhetnek. A benevezők előre meghatározott útvonalon fognak bringázni, az akciót a hka.ro honlapon népszerűsítik, ahol a jelentkezéseket is várják. Bereczki Kinga továbbá beszélt a csapatmunkáról, amelyben a benevezők cselekvően vesznek részt, s akik támogatni óhajtják az akciót, a kerékpárosokat is támogatják, hogy minél több kört tegyenek meg. Minden letekert kör öt lejt eredményez. A szervezők az akció során tizennégyezer lejt terveznek összegyűjteni. A program három kiemelkedő támogatója a Zarah Moden Kft. és a New Fashion Rt., valamint a városháza.

Derzsi Gyula alpolgármester örömét fejezte ki, hogy társszervezői lehetnek ennek a közösségi akciónak. „Partnerek vagyunk, segítünk, lehet ránk számítani” – összegzett tömören az alpolgármester.

Sárkány Hanna, a két főtámogató nadrággyár képviselője tájékoztatott, hogy idén a Turóczi Mózes-iskola udvarán alakítanak ki különleges játszóteret, amelyet a sérült gyerekek is biztonságosan használhatnak. Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke a kerékpártartókról szólt. Elmondta, legalább öt tartót szándékoznak felszerelni, ha több pénz gyűlne össze, a számuk is nő. Bereczki Kinga hozzátette: díjazzák is a Tekerj egy jó célért! résztvevőit, a legalább négy fizetett kört letekerők között három kerékpárt sorsolnak ki, a legtöbbet gyűjtő biciklist különdíjjal jutalmazzák. Minden résztvevő trikót, térképet, pecsételőlapot, ásványvizet, édességet és emléklapot kap.