Ha a közel száz fészekben lerakott tojásokból kikelnek a fiókák, hamarosan négyszeresére nő a számuk. Bokor Tibor polgármester ismeri a helyzetet, elmondása szerint, amíg nem számolták fel a Fehérmartok utcai szemétdombot, addig a varjak ott tanyáztak napközben, élelem után kutatva, utána költöztek át a Molnár Józsiás parkba, ahol a magas fákra egyre több fészket raktak, és számuk látványosan megnőtt. Egyelőre nincs mit tenni ellenük, a költési időszakban nem bánthatják fészkeiket – mondotta az elöljáró.

Tegnap Kelemen Lászlót, a Rara Avis Egyesület elnökét is megkérdeztük. Az egyesület vezetője szerint a vetési varjú terjeszkedő faj, telepesen költ, megyénkben tíz-húsz évvel ezelőtt egyetlen varjútelep volt, mára egyre több jelenik meg, például Kökös határában, Uzonban, Erdővidéken és máshol. Az ott született 70–80 éves emberek azt mondják, hogy ez idáig varjút és csókát nem is láttak környékükön, most pedig tömegesen fészkelnek a nagyobb jegenyefákon.

A szakember a kézdivásárhelyi esetet személyesen nem ismeri, de elmondta, hogy minden madár védelem alatt áll, viszont a varjak esetében van egy olyan szabályzat, amely megengedi, hogy bizonyos időszakokban, ősztől februárig úgymond vadászhatók legyenek. Kézdivásárhelyen is a fészkek számát lehetne szabályozni, miáltal csökken a populáció. Most éppen fiókanevelés folyik, már kikeltek a kicsinyek, ezért ebben az időszakban tilos a fészkek bolygatása. Ősszel ez a tilalom felszabadul, s olyankor kell intézkedni, eltávolítani a varjúfészkeket a Molnár Józsiás parkból – hangsúlyozta a Rara Avis Egyesület vezetője.