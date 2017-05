Kriszta a szerencsés sorsolásnak köszönhetően csak a negyeddöntőkben kapcsolódott be a 60 kilogrammos súlycsoport küzdelmeibe, ám itt mázlija véget is ért, hiszen a későbbi Európa-bajnok Liubov Ovcharovával találta szembe magát. Az orosz birkózónő 8–0-val és tussal nyerte meg a sportolónk elleni összecsapást, s mivel beküzdötte magát a döntőbe, Incze is továbbjutott vigaszágon. A szentgyörgyi lány a bronzéremért kiírt párharcot a svéd Malin Johanna Mattsson ellen vívta, s egy kis odafigyeléssel akár meg is nyerhette volna. Végül Mattsson 3–1-re győzött, így az ő nyakába került az érem, Kriszta pedig az Európa-bajnoki ötödik helyezéssel vigasztalódhatott.

Az eredmények (60 kg): 1. Ovcharova Liubov (orosz), 2. Anastasija Grigorjeva (lett), 3. Malin Johanna Mattsson (svéd) és Tetiana Omelchenko (azeri), 5. Incze Kriszta és Anhelina Lysak (ukrán). (tif)