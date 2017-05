LUXUSADÓ A TÚLSÚLYOS GYERMEKEK MIATT. Luxusadót vetne ki a cukrozott ételekre és italokra Costel Lupaşcu szociáldemokrata képviselő. A honatyát a túlsúlyos gyermekek egyre növekvő száma aggasztja. „Nemrég kezembe került az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint Románia a 3. helyen áll Európában a gyerekek és tinédzserek túlsúlyosságát illetően. Tulajdonképpen 10-ből 3 gyerek túlsúlyos, aminek oka a cukrozott ételek és italok fogyasztásában keresendő” – fogalmazott Lupaşcu. Hozzátette: a 8 év alatti gyermekeknek több mint egynegyede küszködik súlyfelesleggel. Közegészségi problémáról van szó, ezért az államnak fel kell lépnie az ügy érdekében – mondta a kormánypárti politikus. Hasonló szabályozásokat vezetett be többek között az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország is. Az Egészségügyi Világszervezet is ajánlásban fogalmazta meg a cukrozott ételek és italok megadóztatását, mely intézkedés több országban ezen termékek fogyasztásának csök­kenéséhez vezetett. (Maszol)