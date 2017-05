Virágkedvelők, kertészkedésnek hódolók, természetbarátok számára igazi felüdülés, de akár izgalmas program is lehet a Sepsiszentgyörgy főterét egész hétvégén belakó virágkiállítás. Tegnap délelőtt a borús idő ellenére sokan csodálták a színes kínálatot, és akadt bőkezű vásárló is, aki jelentős összeget költött csodaszép muskátlikra. A virágok mellett kertészeti cikkek, szerszámok, fűnyírók, virágföld és kaspók is beszerezhetők.

Nagyon jó volt a tavalyi, első rendezvény megítélése, igaz, akkor az idő is a szervezőkkel tartott, ezért a kezdeményezést folytatják – vázolta érdeklődésünkre tegnap Székely Kincső, a Tega Rt. illetékese, aki elmondta, az idei huszonegy kiállító jelentős része megyeszékhelyi, de Nagyszebenből, Marosvásárhelyről, Csíkszeredából, illetve Brassóból is érkeztek növényekkel kertészek. Ma és holnap termelői áron vásárolhatnak a látogatók a színpompás virágok sokaságából, a legtöbb kiállító pedig szakmai kérdésekre is készségesen válaszol. A petúniák, muskátlik, dáliák mellett verbénát, lobéliát, kék bojtocskát, paprikavirágot, záporvirágot több sátornál kínálnak, ám akár pistikével, mézvirággal, bakopával, bársonyvirággal, cserjés margarétával, jégvirággal vagy porcsinrózsával is díszíthetjük kertünket, teraszunkat. Szobanövények, díszcserjék és díszfák sokasága mellett begónia-, kardvirág-, liliom- nárcisz- és tubarózsagumókat, sziklakertek kialakításához megfelelő növényeket, pozsgásokat egyaránt beszerezhetünk. Gyümölcsfacsemeték, alma, körte, szilva, ribizli-, málna- és egresbokrok, fűszernövények, különböző palánták egyaránt kaphatók, láttunk magnóliát, leandereket, klemátiszt és rózsatöveket is. Az árak igen széles skálán mozognak, két lejért már szép virágot vásárolhatunk, ám egy-egy különlegesebb növényért, díszcserjéért jelentős összeget kell kifizetni.

A Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, a Gardenline Kft. valamint a Tega Rt. partnerségében zajló rendezvény szomszédságában ma és holnap látogatható a hagyományos termékvásár is, amely iránt egyre nagyobb az érdeklődés, tegnapig 45 termelő és kézműves jelentkezett. Vasárnap az édesanyákat ünnepeljük, így a virágkiállítás és termékvásár remek alkalom egy kis meglepetés vagy egy szép virág beszerzésére.