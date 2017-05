VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 19 órától a Gábor Áron-bérleteseknek Kolozsi Borsos Gábor és Moşu Norbert-László előadásában Marie Jones darabja, a Kövekkel a zsebében (rendező: Csuja László); május 9-én, kedden 19 órától Martin McDonagh Vaknyugat című darabját játssza Daczó Zádor rendezésében a Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiószínpadán.

ELMARAD betegség miatt az M Stúdió Mozgásszínház két előadása: a mára meghirdetett A Jó, a Rossz és a K**va Anyád, valamint a május 12-ei Jóemberek című produkció. A megvásárolt jegyek visszaválthatók a kulturális szervezőirodában. A társulat a közönség megértését kéri.



Zene

SZIMFONIKUS HANGVERSENYT tart ma 19 órától a budapesti Liszt Ferenc Kamarazenekar a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban. Hangversenymester: Péter Tfirst hegedűművész, szólista Fátyol Rudolf hegedűművész. Műsoron: W. A. Mozart: G-dúr hegedűverseny no. 3. K. V. 216. Jegyek a városi kulturális szervezőirodában kaphatók 15 lejért.



Erdélyi könyvbemutató körút

A Budapesten élő Frigyesy Ágnes Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró májusi Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy Tanúságtevők – Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, Bíró János Antal OFM erdélyi könyvbemutató körútjának programsorozata: ma 17 órától Gyulafehérváron a Római Katolikus Teológia és Papnevelő Intézet dísztermében 60 kispapnak (zárt körű); május 9-én 18 órától Szé­kelyudvarhelyen a polgármesteri hivatal Szent István dísztermében; május 10-én 18 órától Gyergyószárhegyen a művelődési ház Cika dísztermében; május 12-én Kovásznán 17 órától a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ épületében; május 13-án Sepsiszentgyörgyön 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében, előtte látogatás Málnásra, Tőkés István szülőhelyére; május 14-én 10.30-tól Csíksomlyón a kegytemplomban a szentmisén Urbán Erik OFM, templomigazgató prédikál, majd könyvbemutató; május 14-én 17 órától Csíkszeredában a Millenniumi (Makovecz)-templomban Darvas-Kozma József, a Szent Kereszt Plébánia esperese prédikál, majd könyvbemutató. Az első négy nap estjein közreműködik Kegye János pánsípművész.



Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai adása: 14.45-től és 17-től imaszándékok fogadása; 15-től irgalmasság rózsafüzére; 15.20-tól zenés köszöntő; 15.55-től műsorismertető; 17.15-től örvendetes rózsafüzér; 17.50-től lorettói litánia; 18.55-től a hét plébániá­ja; 19-től Mennynek királyné asszonya; 19.30-tól hírek este, műsorismertető; 19.35-től esti mese; 19.40-től zsolozsma, esti dicséret; 22-től zsolozsma, kompletórium. Honlap: www.mariaradio.ro.



Tortoma Önképzőkör

Május 9-én, kedden 19 órától a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Művészként Iránban címmel Péter Alpár vizuális művész (Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes úti beszámolót. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.



Erasmus-projektzáró Sepsiszentgyörgyön

A 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkező magyarországi OTP Fáy András Alapítvány szemléletformáló tréningjein eddig 70 000 fiatal vett részt. Az alapítvány oktatási tevékenysége – az Erasmus+ programnak köszönhetően, három ország összefogásával – a határokon túlra is eljut. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiummal, az aradi Csiky Gergely Főgimnáziummal, az Alapiskola és Óvoda Almággyal és a buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolával 2014 szeptemberében közösen indított hároméves projekt Közép-Európa társadalmát és kultúráját gazdagítja, illetve jelentősen hozzájárul a magyar, a román és szlovák pénzügyi-gazdasági oktatás fejlesztéséhez az általános és középiskolás korosztály, valamint a tanerők körében. A projekt harmadik, egyben záró sepsiszentgyörgyi rendezvényén a partnerszervezetek bemutatják a projektet és az elért eredményeket, tapasztalatokat kedden 9–12 óráig a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. A rendezvény magyar nyelvű, de román nyelvű szinkrontolmácsolást is biztosítanak a vendégeknek.



Születés hete: Maradandó boldogság a párkapcsolatban

A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolában az Erdélyi Dúlák Egyesülete szervezésében május 10-én 16.30-tól Gergely Erzsébet tart előadást Maradandó boldogság a párkapcsolatban címmel.

„Életünk során kialakult problémáink arra vezethetőek vissza, hogy gondolataink, érzelmeink és tetteink nincsenek egymással összhangban. Ez azért is bekövetkezhet, mert az érzelmi lenyomatokat nem a saját életünkből hozzuk, hanem felmenőink mintázatai rögzültek bennünk sejtszinten. A szüleink kapcsolata az első minta, amire saját párkapcsolatunkat építjük. Szüleinktől nemcsak testi, hanem lélektörténeti örökséget is átveszünk. Tudattalanul vagy tudatosan hűek és lojálisak vagyunk a családunkban lévő törvényszerűségek, szokások, hagyományok rendszeréhez. Boldogságunk és gyermekeink jövője múlik azon, hogyan látjuk egymást saját és párunk múltjának tükrében, hogyan oldjuk fel az elválasztó blokkokat, és erősítjük azt, ami összeköt. Az oldás mindig csak saját lelkünkben történhet meg. Ha megváltoztatjuk a párkapcsolati mintáinkat, esélyt adunk arra, hogy a párunkkal kötött szövetségünkbe beköltözzön maradandóan a boldogság.”



Történelmi előadás a Szent Koronáról

A Történelmi Vitézi Rend sepsiszéki állománya szervezésében történelmi előadáson a Szent Korona és a Koronaőrség szerepét és történelmi tevékenységét mutatja be Hunyadi László előadó május 12-én, pénteken 17 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kézdivásár­helyen az Oroszfalvi negyedben. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

ÁRAMSZÜNET. Bereckben ma 8–16 óráig, Nagyborosnyón szerdán 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

USZODA. A Sepsi ReKreatív Rt. tájékoztatása szerint az uszoda hétfőn is nyitva tart 15–21.30 óráig. A hétköznapi programhoz igazodva, az úszásoktatásra érkezőket 15 órától, a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat 18.30 után várják az uszodában.

MOZI. Május elsejétől a nyitvatartás megváltozott, kezdetét veszi a nyári program, amely szerint a mozi minden hétfőn zárva tart egészen szeptember 15-ig.

KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki fürge ujjak kézimunkakörbe várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset egyaránt.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig a kovásznai kultúrotthon épületében és keddenként 9–12 óráig a székházban (Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Bölönpatakon, kedden Nagyajtán gyűjti.