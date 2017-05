Következő írásunk

2017-05-08: Életmód - Demeter Virág Katalin:

Két évvel ezelőtt egyszeri civil kezdeményezésként indult Sepsiszentgyörgyön a műanyag kupakok gyűjtése, mára valóságos karitatív mozgalommá nőtte ki magát. Székelyföld megannyi településén működnek gyűjtőpontok, az Életmentő kupakok Facebook-csoport létrehozója pedig nemrégiben non profit egyesületet jegyzett be, hogy a civilek felajánlásai mellett a vállalkozók támogatását is fogadni, majd továbbítani tudják a rászorulók felé.