Mint az ülésen Tóth-Birtan Csaba alpolgármester ismertette, a városi tulajdonban levő épületbe – részint törvényesen, de törvénytelenül is – több cigány család költözött be, a ház és környéke „nem vált a város becsületére”. Emellett még a ház statikailag is veszélyes, tette hozzá az alpolgármester, így mindenképp javallott eltüntetése. Az ott élőket tömbházlakásokba költöztetik, a régi házat düledező kerítésével együtt lebontják. (vop)