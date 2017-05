A régi járműveket kedvelők körében létezik egy mondás, miszerint új autót bárki vásárolhat, a régieket az igazi férfiak tartják életben – a szállóige valóságtartalmáról győződhettek meg, akik szombat délelőtt Sepsiszentgyörgy központjában jártak. Mert a virágos főtér egyéb látnivalót is kínált: a Retromobil Club Romania szervezésében ezen a hétvégén zajlott a Tavaszi retróparádé, az ország sok nagyvárosát leköröző részvétellel.



A szervezők hívó szavára több mint negyven autót és motorkerékpárt vittek ki tulajdonosaik a főtérre, a háromszékiek mellett sok brassói, csíkszeredai, udvarhelyi mutatta meg féltett és nagy becsben tartott járművét. Legyen az olyan ritkaság, mint az 1959-es gyártású, első generációs Volkswagen Transporter vagy a nemrég még egy osztrák faluban tűzoltóautóként működtetett Mercedes.

Voltak ott még az ország­útjainkat nem is olyan régen elárasztó Daciák, Ladák, Škodák, Trabantok valamely ócskavastól megmentett példánya vagy az „új világ” beköszöntével megjelent luxuskategóriájú Mercedes, BMW. Csodálták is a járókelők a közszemlére tett járműveket, az anyukáknak több idejük maradt a virágok közt válogatni, miközben az apukák csemetéiknek mutatták be több-kevesebb szakértelemmel az ő gyerekkoruk járművilágát, alkalmat kerítve a nosztalgiázásra, már-már feledésbe merült történeteket elevenítve fel. Különleges színfoltja volt a rendezvénynek az oldtimerek felvonulása – legközelebb hasonlót ősszel láthatnak a sepsiszentgyörgyiek.