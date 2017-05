hétfő 14:22

ejnyebejnye

2017. május 8.hétfő 14:22

hahahaha.Dolgozik Soros fókrampusz diverziós osztálya,Magyarország - CEU / Macedónia - az ott élő különböző nemzetiségek összeugrasztásának kisérlete / Lengyelország - a fenti tüntetés.

Még hogy Szabadság Menete.....My ass.A lengyel kormány szabadon volt megválasztva, népakarattal , a demokrácia szabályait betartva.

Úgy amugy elég ronda gesztus volt az ajvékolóktól hogy pont húsvét vasárnapjára tették a nagy felvonulásukat Budapesten.Ha egy picikét is tiszteletben tartanák ezek a zsidók mások ünnnepeit és érzéseit.....jó lenne.De impertinensek és nem törődnek senkivel és semmivel.Csak a pénz szent nekük.Azért is tették húsvétra a Szabadság Menetét.

12000...hát azt nem is volt nehéz megfizetni ejsze.Kapott mindenki vagy 200 zlotyt , vagy két miccset és egy üveg sört.Hahahahahaha, igy működnek a dolgok errefelé.