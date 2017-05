Pályázatot ír ki az RMDSZ román nyelvű tankönyvek megírására – jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök szombaton a Marosvásárhelyen szervezett pedagógusfórumon. A fórumon elhangzott, 2013 és 2015 között helyi szinten olyan dokumentumokat készített elő az RMDSZ és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, amelyek akkor alkalmasak voltak a problémák feltárására és megoldására. „Ezt a munkát most újra kell kezdeni, a korrekciókat el kell végezni, ha valóban gyermekközpontú oktatást akarunk” – fogalmazott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Szabó Ödön, az RMDSZ parlamenti képviselője, az alsóház oktatási bizottságának alelnöke emlékeztetett, a magyar tannyelvű iskolákban tanuló diákok román nyelvből sajátos tanterv alapján készített speciális, könnyített tételekből vizsgázhatnak a képességvizsgán és érettségin, amennyiben az RMDSZ kezdeményezését a képviselőház után döntő kamaraként a szenátus is megszavazza. Úgy értékelte, ez egy első sikeres lépés a szövetség választási programjában is megfogalmazott célkitűzésekből. (Krónika)



VÁRJÁK AZ ÓVODÁSOK ÚJRAÍRATÁSÁT. Mától kérvényezhetik a szülők azoknak a gyermekeknek az óvodába való újraíratását, akik a 2016–2017-es tanévben is óvodások voltak, és még nem iskolakötelesek; május 20-ától fogadják azoknak a jelentkezését, akik eddig nem jártak óvodába – tájékoztat közleményében az oktatási minisztérium. Eszerint a tanintézmények maguk dönthetik el, milyen idősávban fogadják a szülőket, és jól látható helyen elhelyezett értesítésben tájékoztatniuk kell őket a megszabott programról, ugyanakkor a tanintézet honlapján (ha van ilyen) és esetleg a tanfelügyelőség web­oldalán is fel kell tüntetniük azt. Az iratkozási program mellett azt is pontosítaniuk kell, hány gyermek befogadására képes az intézmény, hogy csoportonként hány helyet hagytak jóvá a beiskolázási tervben, továbbá fel kell tüntetniük az általános és specifikus beiratkozási kritériumokat is. (Agerpres)

KÖZÖS JÁRŐRÖZÉST TERVEZNEK. Román és szerb határrendészek közösen fognak járőrözni a két ország határán az illegális bevándorlás és a határ menti bűnözés megfékezése érdekében a kormány pénteki ülésén jóváhagyott egyezmény értelmében. Románia, illetve Szerbia belügyminisztériuma tavaly november 10-én Temesváron kötött megállapodást határőrizeti együttműködésük javításáról. A közös járőrözéstől azt remélik, hogy hozzájárul a két fél közötti információcsere javításához, az államhatár hatékonyabb őrzéséhez, az államhatár jogi státusának biztosításában illetékes román és szerb hatóságok közti együttműködés javításához. A román–szerb megállapodás az együttműködésben részt vevő hatóságok illetékességét, a közös őrjáratok összetételét, működési területét, kommunikációs csatornáit és a költségek megosztását is szabályozza, és meghatározatlan időre szól. A pénteken elfogadott kormányhatározatról szóló közlemény nem tér ki arra, hogy mikor és a közös határszakasz mely térségeiben kezdik meg közös járőrözésüket a román és szerb határrendészek. (MTI)

ELTILTOTTÁK NĂSTASÉT A TORNÁRÓL. Nem kap akkreditációt Ilie Năstase az idei Roland Garrosra – közölte szombaton a Francia Teniszszövetség. Eltiltására azt követően került sor, hogy a Nemzeti Teniszszövetség felfüggesztette az egykori teniszjátékost, mivel a román Fed Kupa-csapat kapitányaként botrányosan viselkedett a Nagy-Britanniával játszott mérkőzésen. A 70 éves Năstase a Mamaián játszott mérkőzésen inzultálta a brit csapat egyik játékosát, Johanna Kontát, Anne Keothavong csapatkapitányt és az egyik versenybírót is. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az egykori román teniszező rasszista megjegyzéseket tett Serena Williamsszel kapcsolatosan is, aki nem sokkal azelőtt jelentette be, hogy várandós. „Majd meglátjuk, milyen lesz a gyermek bőre. Talán tejcsoki­színű” – reagált a hírre Năstase. (Maszol)