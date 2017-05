Előző írásunk

Pályázatot ír ki az RMDSZ román nyelvű tankönyvek megírására – jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök szombaton a Marosvásárhelyen szervezett pedagógusfórumon. A fórumon elhangzott, 2013 és 2015 között helyi szinten olyan dokumentumokat készített elő az RMDSZ és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, amelyek akkor alkalmasak voltak a problémák feltárására és megoldására. „Ezt a munkát most újra kell kezdeni, a korrekciókat el kell végezni, ha valóban gyermekközpontú oktatást akarunk” – fogalmazott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Szabó Ödön, az RMDSZ parlamenti képviselője, az alsóház oktatási bizottságának alelnöke emlékeztetett, a magyar tannyelvű iskolákban tanuló diákok román nyelvből sajátos tanterv alapján készített speciális, könnyített tételekből vizsgázhatnak a képességvizsgán és érettségin, amennyiben az RMDSZ kezdeményezését a képviselőház után döntő kamaraként a szenátus is megszavazza. Úgy értékelte, ez egy első sikeres lépés a szövetség választási programjában is megfogalmazott célkitűzésekből. (Krónika)