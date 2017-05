A KSE-napokon és hazai környezetben zárta a 2016–2017-es idényt a céhes városbeli együttes, amely az I. osztályos futsalbajnokság playout körének utolsó fordulójában háromgólos sikert ért el Resicabánya ellen.

Mindkét együttes fiatal játékosait küldte pályára, de még így is jó iramúra sikeredett a találkozó. A hazaiak támadtak többet, s az első félidő felénél Albu és Gáll révén két találatot is szereztek (2–0). Ezután szépítettek a vendégek (2–1), ám Gajdó T. gyorsan visszaállította a csapatok közötti kétgólos különbséget (3–1). A szünet után is folytatódott a kézdivásárhelyi csapat fölényes játéka, ám ennek ellenére a resicaiak szerezték a második játékrész első gólját (3–2). Kevéssel később Gáll volt újra eredményes (4–2), majd a véghajrában Albu állította be az 5–2-es végeredményt. A Kézdivásárhelyi SE megdolgozott a győzelemért, és megérdemelten gyűjtötte be a nyertesnek járó három pontot. Szép volt, KSE! (nagy)