Az aktuális idény utolsó mérkőzését játszotta Nagyváradon a zöld-fehér mezes csapat, hiszen a 26. fordulóban szabadnaposak lesznek Vida Attila tanítványai. Az első félidőben még tartani tudták a lépést a szentgyörgyiek, akik harminc perc után háromgólos hát­ránnyal vonulhattak az öltözőbe (20–17). A második félidőben a fáradtság és a sérülések miatt megtizedelt rövid kispad rányomta bélyegét a háromszékiek játékára, sőt, védelemben nagyon nem ment a lányoknak, a nagyváradiak pedig 23 alkalommal találtak be, amire a SIC csak tizenháromszor tudott válaszolni. A két csapat a januári szentgyörgyi odavágóban találkozott utoljára egymással, a zöld-fehérek pedig hazai környezetben 32–36 arányban maradtak alul. A visszavágóban is a jobb játékerőt képviselő határ mentiek bizonyultak jobbnak, akik idénybeli tizenegyedik győzelmükkel a rangsor ötödik helyén állnak. A találkozó legeredményesebb zöld-fehér játékosa a nyolc gólt jegyző Adina Roéu volt, de emellett Mátis Zita teljesítménye is említésre méltó, hiszen a gólerős szélső ezúttal hétszer vette be az ellenfél kapuját, valamint Iulia Tăbăcaru és Bodó Ingrid is hat gólt szerzett, Györkovács kétszer, Balogh pedig egyszer volt eredményes. A tapasztaltabb játékosokkal rendelkező házigazdák részéről Georgeta Diniş-Vârtic, Ligia Puţ és Nicoleta Dincă is nyolc alkalommal talált be.

A Sepsi-SIC mindössze tíz pontot gyűjtött a 26 fordulós idényben, így az utolsó előtti, azaz tizedik helyen zárta a bajnokságot. A szentgyörgyiek három győzelmük mellett egy döntetlent és tizenhat vereséget számolhatnak, illetve a húsz mérkőzésükön 567 gólt szereztek, és 761 találat landolt a hálójukban. (miska)