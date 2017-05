Szerdán U17-es országos lány-futsalbajnoksággal kezdődött a KSE-napok idei rendezvénysorozata. Az ötnapos sportkavalkád hivatalos megnyitójára szombat délelőtt került sor. Fellépett a Tanulók Klubjának fúvószenekara és több mazsorettcsoportja, majd felvonultak a szakosztályok képviselői, a sportnapok résztvevői. Az idei sportnapok programjában szereplő nagypályás labdarúgó-, minifoci-, kézilabda-, teke-, lábtenisz-, gombfoci-, rádióamatőr-, atlétika-, kerékpár-, cselgáncs-, minimaraton-, asztalitenisz-, lábtenisz-versenyek, gyermek-anya torna, zumba- és táncbemutató mellett távirányítós autóversenyt is tartottak. A 2017-es KSE-napok keretében avatták fel a teljesen felújított, automata bábállítóval és elektromos kijelzőtáblával felszerelt kétsávos tekepályát, amelynek avatóünnepségén Maria Popescu tanár, a Román Teke- és Bowlingszövetség elnöke is jelen volt. A pályát jelképesen egy-egy dobással a három fő támogató cég – a Zarah Moden, a New Fashion és a Nexxon – képviselője, Simon-Császár Antal és Somai Zsombor avatta fel. A tegnap délelőtt rajtoló Kézdivásárhely–Torja–Kézdivásárhely minimaraton, valamint a Csángótelepre és a Zernye-tetőre szervezett kerékpártúra nagy népszerűségnek örvendett idén is, akárcsak az elmúlt években. Tegnap délután a sportcsarnokban megtartott sportgálán a 2016-os év legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó sportolóit díjazták. Péntektől vasárnapig esténként az Ego Sum, az Exit Rock Band és a Metropolis együttes lépett színpadra nagyszámú közönség előtt. A KSE-napokon a sepsiszentgyörgyi Salvatore Egyesület önkéntesei a sportcsarnok előtt az elsősegély-biztosítás mellett ingyenesen vérnyomást és vércukorszintet is mértek.

Iochom István



Eredmények a sportnapokról

A teljesség igénye nélkül lássunk egypár eredményt a KSE-napokról.

Minifoci. A kézdiszéki iskolák tornáját a Nagy Mózes Gimnázium alakulata nyerte, 2. Turóczi Mózes Gimnázium, 3. Petőfi Sándor Gimnázium, 4. Jancsó Benedek Általános Iskola (Gelence). A Simon Ferenc Emlékserleg az Astra csapatának fölényes győzelmével zárult, második lett a Screw Bolt és harmadik a Red Magic.

Asztalitenisz. Szombaton a Nagy Mózes SK asztalitenisz-szakosztálya szervezésében zajlott pingpongviadal a Dobolyi Aladár Teremben. Eredmények: * felnőttek: 1. Molnár Arnold, 2. Canea Kocsis András, 3. Szálteleki László, Elekes Csaba * ifjúságiak, lányok: 1. Papp Rebeka, 2. Oláh Kriszta, fiúk: 1. Medvés Antal, 2. Bedő Norbert, 3. Elekes Hunor és Elekes Szilárd * gyerek korosztály, fiúk: 1. Popov Szabolcs, 2. Canea Kocsis András, 3. Cristian Stănilă és Bartha László * újoncok, fiúk: 1. Kovács Kristóf, 2. Fekete Zsolt, 3. Kapusi Ákos és Fekete Tamás, lányok: 1. Tamás Vivien, 2. Csavar Orsolya, 3. Canea Kocsis Abigél és Bejan Hanna.

Lábtenisz. A pénteki bajnokság végeredménye: * gyerek korosztály: 1. Bodó Márk/Gáspár Norbert, 2. Tímár Ákos/Máthé Szabolcs, 3. Jancsó Tamás/Léva Balázs * ifjúságiak: 1. Bihari Balázs/Pál Csaba, 2. Maticz Csaba/Imre István, 3. Pakocs István/Majláth Szabolcs * felnőttek: 1. Ferencz György/Máthé László, 2. Nagyoláh Zoltán/Sorin Pleşa, 3. Babos Attila/Hodor Levente.

Kézilabda. A veterán férfi kézilabda-bajnokság idén is népszerűnek bizonyult, a körmérkőzéses tornán Gyergyószárhegy csapata diadalmaskodott, megelőzve Székelyudvarhely és Kézdivásárhely képviselőit. A legjobb kapusnak járó díjat Bondrea Attila (Gyergyószárhegy) vihette haza, ugyanakkor két gólkirályi címet is kiosztottak: Pál András (Székelyudvarhely) és Becze Hunor (Gyergyószárhegy) egyaránt 13 gólt dobott.

Minimaraton. 59-en neveztek a futóversenyre, amelyen a legfiatalabb versenyző a 11 éves Barbócz Mátyás, míg a leg­idősebb a 67 esztendős Páll Erzsébet volt. Az eredmények: * gyerekek: 1. Barbócz Mátyás, 2. András Kaján Zétény * ifjúságiak: 1. Bimbó Eszter, Szabó Hedda, 2. Bartók Tímea, 3. Bándi Lilla * nők, 20–30 év között: 1. Bene Andrássy Tímea, 2. Kicsi Valéria, 3. Voiculescu Kriszta; 31–40 év: 1. Borsos Mónika, 2. Haraly Mária, 3. Szotyori Melinda; 40–45 év: 1. Tamás Sarolta, 2. Nagyoláh Emese, 3. Török Edit; 45 év felett: 1. Szabó Irén, 2. Pál Erzsébet, 3. Nagy Katalin * férfiak, 20–30 év között: 1. Katona Csaba, 2. Dávid Szilamér, 3. Kanabé Szilárd; 30–40 év: 1. Taierling Péter Ferenc, 2. Szentgyörgyi Tibor, 3. Pakó Attila; 40–50 év: 1. Gyenge Attila, 2. Barbócz György, 3. Veress László; veterán: 1. Dénes Jenő. (t)