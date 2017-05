Már a mérkőzés első percében bravúrral hárított Niczuly, aki Neguţ gólszerzését akadályozta meg, viszont a folytatásban már a szentgyörgyiek akarata érvényesült. Mintegy harminc percig sikerült a Valentin Suciu által irányított labdarúgóknak beszorítaniuk a hazaiakat, eközben több helyzetet is kidolgoztak, amit nem sikerült gólra váltaniuk. A bajnokság egyik legjobb hazai mutatójával rendelkező Chindia többnyire hosszú passzokkal próbálta helyzetbe hozni támadójátékosait, kevesebb sikerrel. Az első félidőben Huiban volt a piros-fehérek fő veszélyforrása, a támadó háromszor is közel állt a gólszerzéshez. A szentgyörgyi mezőnyfölény és a nagyobb arányú labdabirtoklás ellenére a 31. percben Stoica révén megszerezhette volna a vezetést Târgovişte, viszont Răduţoiu belevetette magát a lövésbe. Niczuly a következő percekben Mihai lövését védte, majd újabb veszélyes Stoica-próbálkozást hárított. A 39. percben a mérkőzésen remekelő Neguţ fűzte át magát a háromszékiek védelmén, majd Honciu elé passzolt, aki egyedül maradva mintegy 14 méterről a bal alsóba lőtt (1–0).

Szünet után nem volt annyira kreatív a szentgyörgyi csapat támadójátéka, mint az első játékrészben, és néhány helyzetben a védelem is bizonytalankodott. Ezúttal inkább a Târgovişte akarata érvényesült, amely Cherchez révén az 58. percben kettőre növelhette volna előnyét, viszont a csatár lövése elkerülte Niczuly kapuját. Nem sokkal később Olteanu passzolt a jól helyezkedő Thiaw elé, aki senkitől sem zavartatva 18 méterről a jobb alsóba lőtt, esélyt sem adva Căbuznak (1–1). Ez volt a szenegáli középpályás idénybeli hatodik gólja. A mérkőzés utolsó perceiben mindkét csapat megszerezhette volna a győzelmet érő találatot: az OSK részéről a csereként beálló Manole, majd Thiaw lőtt fölé, a Chindia részéről pedig Honciu próbálkozott egy ellentámadás során. A Sepsi OSK szezonbeli hetedik döntetlenjét játszotta, illetve ez volt az ötödik idegenbeli pontosztozkodása. A piros-fehérek a bajnokság 34. fordulójában szabadnaposak, és játék nélkül gyűjtik be a három pontot.

„Olyan mérkőzés volt, amelyen bármi megtörténhetett volna, és végül is elmondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk ezzel az egy ponttal. Az első félidőben nem tudtuk kihasználni a lehetőségeinket, sajnos nem sikerült gólt szereznünk, és a játék képével ellentétben ők jutottak vezetéshez. A második félidő fordítva alakult, ők kezdeményeztek többet, de mi rúgtunk gólt. Fel voltunk készülve arra, hogy egy kombinatív játékot játszó csapat ellen kell megküzdenünk. Úgy gondolom, hogy a szurkolók és a nézők jól szórakozhattak, és örülök annak, hogy nem veszítettünk. Ismétlem, akár nyerhettünk volna, de éppen úgy ki is kaphattunk volna. Gratulálok a szurkolóinknak, akik végig buzdítottak bennünket, és civilizáltan viselkedtek, ami nem mondható el a târgoviştei részről, főleg, hogy a hangosbemondón keresztül olyan dolgok hangzottak el, amelyeknek nincs mit keresniük egy stadionban. Amikor a hangosbemondón keresztül is folyik az uszítás, akkor nagy gondok vannak, függetlenül attól, hogy milyen ellentétek vannak, vagy mit gondolnak ők, hogy milyen ellentéteknek kellene lenniük közöttünk. Gratulálok a szurkolóinknak, hogy ezekre nem válaszoltak” – fogalmazott a mérkőzés után Valentin Suciu edző.

II. ligás labdarúgó-bajnokság, 33. forduló: Chindia Târgovişte–Sepsi OSK 1–1.

Târgovişte, Eugen Popescu Stadion, mintegy 1000 néző. Vezette: Florin Mihai Marcu (Nagyvárad). Târgovişte: Căbuz–Martac, Vătavu, Ispas, Dumitraşcu–Pătru (Nisipeanu, 72.), Honciu, Mihai, Crinel Stoica (Pencea, 78.)–Neguţ, Cherchez. Edző: Nicolae Croitoru. Sepsi OSK: Niczuly–Răduţoiu, Burlacu, Damian, Olteanu–Minciună, Mitra (Manole, 47.)–Greu (Jakab, 88.), Thiaw, Huiban–Ene (Bujor, 56.). Edző: Valentin Suciu. Gólszerzők: Honciu (39.), illetve Thiaw (63.). Sárga lap: Vătavu (18.), Ispas (43.), Neguţ (61.), illetve Răduţoiu (81.), Huiban (84.), Burlacu (87.), Mitra (90+2.).

További eredmények: Baloteşti–Szatmárnémeti Olimpia 1–0 (gólszerző: Nica 22.), Mioveni–Clinceni 3–2 (gsz.: Florescu 48., Stoica 78., Nilă 85., illetve Chiacu 14., 31.), Foresta Suceava–Nagyváradi Esthajnalcsillag 2–0 (gsz.: Lung 6., Cerlincă 49.), Resicabánya–Brassói FC 1–1 (gsz.: Dina 63., illetve Răchişan 24.), Temesvári Politehnica–Călăraşi 4–1 (gsz.: Ghinescu 43., Blănaru 50., 63., Vucea 87., illetve Ţîră 28.), Râmnicu Vâlcea–Afumaţi 0–3 (hivatalból), Aradi UTA–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból). A Brăilai Egyesülés és a Bukaresti Juventus állt.

A rangsor:

1. Juventus 22 3 4 61–16 69

2. Arad 18 5 7 52–28 59

3. Sepsi OSK 17 7 5 50–26 58

4. Mioveni 17 6 7 48–24 57

5. Brassó 15 9 6 47–30 54

6. Târgovişte 16 3 10 49–30 51

7. Brăila 14 4 11 35–34 46

8. Szatmárn. 13 6 11 39–33 45

9. Călăraşi 12 8 10 41–38 44

10. Afumaţi 12 5 12 35–31 41

11. Suceava 12 5 12 46–47 41

12. Nagyvárad 11 4 15 38–34 37

13. Temesvár 9 7 14 41–51 34

14. Clinceni 10 4 16 42–60 34

15. Baloteşti 8 6 15 34–50 30

16. Resicab. 6 3 21 32–65 21

17. Rm. Vâlcea 4 6 19 16–55 18

18. Tatrang 2 5 23 15–69 1

A 34. forduló mérkőzései (május 12–14.): Brassói FC–Mioveni, Bukaresti Juventus–Chindia Târgovişte, Nagyváradi Esthajnalcsillag–Brăilai Egyesülés, Afumaţi–Foresta Suceava, Sepsi OSK–Râmnicu Vâlcea 3–0 (hivatalból), Călăraşi–Baloteşti, Tatrangi Egyesülés–Temesvári Politehnica 0–3 (hivatalból), Clinceni–Aradi UTA, Resicabánya és a Szatmárnémeti Olimpia szabadnapos.