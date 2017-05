Magabiztos és megérdemelt győzelmet aratott a Kézdivásárhelyi SE a bajnokság 24. fordulójában, amely így továbbra is a rangsor élén áll. Nagyon sok gólhelyzetet kidolgozott a hazai csapat, amely akár két számjegyű különbséggel is nyerhetett volna. Nagy József

Illyefalva–Papolci FC 2–1

Illyefalva, mintegy 70 néző. Vezette: Péter József. Illyefalva: Nikula–Jakab, Máté, Székely, Dénes, Sylvester, Sánta, Szakács, Pichler, Veress, Bölöni. Játszott még: Boga, Kertész. Papolci FC: Dănălache–Spetcu, Farczádi T., Tudorie, David, Roşca, Şişcă, Ichimescu, Vele, Bodolan, Hodorog. Játszott még: Farczádi Cs., Lişită, Toderaşcu. Gólszerzők: Veress (37.), Jakab (80.), illetve Roşca (44. – tizenegyesből). Ifjúságiak: 1–5.

Az első félidő nem volt helyzetekben gazdag, mindkét csapat inkább a védekezésre összpontosított, de ennek ellenére a félidő végén két gólnak lehettek szemtanúi a nézők: az elsőt Veress lőtte egy papolci védelmi hibát követően, a másodikat a vendégek szerezték tizenegyesből. A második játékrészben a hazai csapat elszántabban játszott, és megérdemelten szerezte meg a győzelmet Jakab révén. Dénes Csongor

További eredmények: Barót–Perkő 4–3 (gólszerzők: Lázár A. 2., Balázsi G. 51., Zelch 59., 65., illetve Kovásznai 25., Bartók R. 74., Csulak 79./ifjúságiak: 9–0), Kovászna–Gelence 0–4 (gsz.: Sala 43., Stana 54., Gătej 78., 87./ifjúságiak: 1–2), Bardoc–Berecki FC 7–0 (gsz.: Bedő Cs. 9., 42., Lázár J. 19., 49., 87. – tizenegyesből, Moroianu 34. – öngól, Balázsi I. 56./ifjúságiak: 7–0), Uzon–Ozsdolai FC 1–4 (gsz.: Szabó 82., illetve Tóth B. 7., 60., Papp Cs. 33., 54./ifjúságiak: 0–2), Bölön–Kilyén 3–0 (hivatalból), Réty–Csernátoni FC 3–1 (gsz.: Majos 5., Ciorăşteanu 18., Ciobotaru 78., illetve Lengyel 31./ifjúságiak: 6–2).

A táblázat:

1. KSE 19 3 2 86–14 60

2. Gelence 19 2 3 78–28 59

3. Papolc 17 3 4 70–30 54

4. Réty 14 3 7 55–38 45

5. Csernáton 13 4 7 59–29 43

6. Bardoc 12 5 7 54–36 41

7. Uzon 11 3 10 57–61 36

8. Bölön 11 2 11 37–45 35

9. Perkő 9 4 11 57–43 31

10. Illyefalva 8 2 14 37–54 26

11. Kovászna 7 3 14 38–66 24

12. Ozsdola 7 2 15 25–66 23

13. Nagyajta 7 1 16 39–47 22

14. Barót 6 3 15 25–86 21

15. Bereck 5 3 16 31–68 18

16. Kilyén 4 3 17 23–60 15

A 25. forduló mérkőzései: Barót–Kézdivásárhelyi SE, Nagyajta–Réty, Csernátoni FC–Illyefalva, Papolci FC–Kovászna, Gelence–Uzon, Ozsdolai FC–Bölön, Kilyén–Bardoc 0–3 (hivatalból), Perkő–Berecki FC.



V. liga

Még egy forduló van

Az éllovas Dálnok 4–2-re nyert hazai pályán a második helyen álló Zágon ellen a bajnokság 21. fordulójában. Szitabodza magabiztos győzelmet aratott a sereghajtó Maksa felett, míg Szotyor Bodzaforduló vendégeként gyűjtötte be a három pontot. Bodok tízgólos mérkőzésen nyert Nagybacon ellen, Kommandó pedig állt. A bajnokságból még egy forduló van hátra, utána pedig az első négy helyezett a rájátszásban küzd a IV. ligába jutásért.

Eredmények: Bodok–Nagybacon 7–3 (ifjúságiak: 0–3), Dálnok–Zágon 4–2 (ifjúságiak: 22–0), Hidvég–Kökös 4–3 (ifjúságiak: 3–1), Bodzaforduló–Szotyor 1–5, Szitabodza–Maksa 8–1, Kommandó szabadnapos.

A tabella:

1. Dálnok 16 1 2 90–19 49

2. Zágon 13 2 5 81–30 41

3. Szitabodza 11 1 7 64–53 34

4. Kökös 11 0 8 70–34 33

5. Kommandó 11 0 8 26–27 33

6. Bodzaforduló 10 2 7 30–35 32

7. Nagybacon 8 2 9 34–36 26

8. Hidvég 8 2 9 48–55 26

9. Szotyor 6 2 11 46–80 20

10. Bodok 3 3 13 41–94 12

11. Maksa 0 1 18 24–91 1

A 22. forduló mérkőzései: Bodzaforduló–Maksa, Szotyor–Hidvég, Kökös–Dálnok, Kommandó–Bodok, Nagybacon–Szitabodza, Zágon áll. (miska)