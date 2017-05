Az ilyen jellegű hegyikerékpár-verseny még gyerekcipőben jár Romániában, viszont érdemes tudni róla, hogy egyszerre három vagy négy kerékpározó rajtol el a különböző akadályokkal teletűzdelt, körülbelül egy kilométer hosszúságú pályán, viszont csak kettő jut tovább a következő kieséses szakaszba. A versenyzőket először egy kvalifikációs időfutam után sorolták be a különböző csoportokba, majd a 17 sportolót felvonultató versenyen a döntőig könnyedén eljutó háromszéki Molnár Ede a fináléban sem talált legyőzőre, így elsőként haladt át a célvonalon. A második helyen a nagyváradi Raul Sînza végzett, aki a CarCover színeiben versenyzett, míg a dobogó legalacsonyabb fokára a Scott Geiger Team kerékpározója, Lucian Logigan állhatott.

„Nagyon jó volt a verseny, a pálya a tavalyhoz képest nem változott számottevően, viszont voltak olyan részek, ahol egy kisebb hiba is a versenyembe került volna. A kemény mezőnyben voltak olyan futamok, ahol meglepetés született, és erősebb versenyző búcsúzott a selejtezőben. A napokban több eső lett, így a sár is nehezítette kissé a dolgunkat, viszont ez nem akadályozott meg a címvédésben. Negatív hangok is voltak a verseny előtt, hiszen azt mondták, hogy tavaly véletlenül nyertem, de bebizonyítottam, nem volt igazuk. Nagyon örülök, hogy kétszeres bajnoknak mondhatom magamat, ez mindenképp jó szezonkezdésnek számít. Remélem, a folytatásban nemzetközi szinten is sikerül helytállnom” – mondta Molnár Ede.

Az XCE kétszeres országos bajnoka a hétvégén Törökországban egy UCI-pontszerző versenyen vesz részt, amivel a németországi Albstadtban megrendezendő hegyikerékpáros XCO- és triál­világkupára gyűjt pontokat, majd május 21-én a Bukarestben sorra kerülő Prima Evadare hegyikerékpár-versenyen vesz részt. (miska)