A résztvevők két kategóriában harcolhattak az országos bajnoki címekért. Az A-kategóriában három férfinak és egy nőnek kötelezően kellett szerepelnie, de emellett még lehetett két férfi és egy nő cserejátékos is. A B-kategóriában három férfinak kellett kötelezően játszania, de további két férfi cserejátékost is nevezhettek. Minden klub csak egy A-kategóriás csapattal vehetett részt, viszont több B-kategóriás alakulatot is nevezhetett. Az A-kategóriában hat, míg a B-kategóriában hét csapat tette próbára magát.

A Kovászna Squash SKE a B-kategóriá­ba nevezett be egy háromfős férficsapattal, amelynek tagja két ifjúsági játékos – Bodor Bence, Vizi Andor –, illetve edzőjük, Bara Hunor volt. A háromszékiek négy alakulattal mérettettek meg, ebből kétszer vereséget szenvedtek, kétszer pedig győzelemmel zártak. Az első mérkőzést a csapatok azon játékosai játszották, akik az országos ranglista legelőkelőbb helyén állnak, majd ezt a logikai sorrendet követve következtek a többiek, illetve az alakulatok magasabban rangsorolt fallabdázói egymás ellen, míg az alacsonyabban rangsoroltak szintén egymás ellen mérkőztek.

„Sikeresnek mondhatom a hét végi versenyen való részvételünket. Ez volt az első csapatversenyünk, amelyen megjelentünk, illetve felnőttek ellen kellett játszanunk. A szombati nap nem volt túl kedvező, ugyanis tudtuk, hogy az egyik ellenfél nagyon erős számunkra, viszont a másikkal reméltük, hogy elbírunk. Sajnos, ők bizonyultak jobbnak, így nem jutottunk a legjobb négy közé. Vasárnap sokkal határozottabban álltunk pályára, és ez meg is látszott az eredményen, hisz egyikünk sem vesztett mérkőzést, ezzel pedig jogosan érdemeltük ki az 5. helyet. Elégedett vagyok a fiúk játékával, szépen haladunk. Úgy gondolom, ha fejben még erősödünk, sokkal jobb eredményeket is el tudunk érni, viszont az a tény sem elhanyagolható, hogy egy 13 és egy 14 éves gyerekről van szó, aki bátran kiáll játszani tapasztaltabb felnőttek ellen is” – értékelt Bara Hunor, a Kovászna Squash SKE edzője.

Eredmények: Helios II.–Kovászna Squash SKE 3–0 (Florin Fizeșan–Bara Hunor 11:6, 13:11, 12:10; Bogdan Benga–Vizi Andor 11:4, 11:5, 11:1; Takács Csaba–Bodor Bence 11:6, 9:11, 11:5, 11:6), Pro Squash Románia II.–Kovászna Squash SKE 3–0 (Paul Miheț–Bara Hunor 9:11, 7:11, 11:7, 6:11; Marius Girbo–Vizi Andor 10:12, 11:7, 11:9, 11:5; Mircea Baba–Bodor Bence 11:8, 11:4, 11:1), Temesvári Squash II.–Kovászna Squash SKE 0–3 (Sebastian Mogoșanu–Bara Hunor 8:11, 5:11, 6:11; Marco Git–Vizi Andor 4:11, 10:12, 14:12, 11:5; Dan Ghiulai–Bodor Bence 6:11, 7:11, 11:6, 6:11), Pro Squash Románia IV.–Kovászna Squash SKE 0–3 (Almási Lajos–Bara Hunor 8:11, 7:11, 10:12; Călin Codarcea–Vizi Andor 8:11, 8:11, 10:12; Bertalan Zsolt–Bodor Bence – utóbbi zöldasztalnál nyert).

A szentgyörgyiek következő országos összecsapása május 19–21. között lesz Bukarestben. A fallabdázók versenyeken való részvételét a Metal­group ’94, Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala támogatja. (miska)