A legnagyobb tolongás a 6.2-es, a Nem mezőgazdasági természetű aktivitások indításának támogatása vidéken nevet viselő intézkedésnél volt. Itt a kiírási összeg 18,3 millió euró, és szombat délig majdnem 149 millió euró értékben tettek le pályázatot, ami a kiírási összeg közel nyolcszorosát jelenti. A gazdaságok korszerűsítésénél (4.1-es intézkedés) a növénytermesztési farmok összetevőnél egy, a hegyvidéken levő gazdaságok korszerűsítésénél két (mindkettő Kovászna megyei), az állattenyésztési farmok korszerűsítésére pedig egy pályázatot töltöttek fel. A fiatal gazdák támogatásánál (6.1) is kevés egyelőre a pályázat, a hegyvidékiek három, a nem hegyvidéken gazdálkodók pedig 8 pályázatot tettek le.

Emlékeztetni szeretnénk a pályázni óhajtókat, hogy a kiírás a 4.1, 6.1, 6.3 (kisgazdaságok támogatása), 6.2 és 6.4 (vidéki szolgáltatások létrejöttének és fejlesztésének támogatása) határideje július 31-ig tart, vagyis e dátumig kell letenni a pályázatokat. Egyes információk szerint lehet, hogy még lesz egy kiírás az ősz folyamán a fennebb említett intézkedéseknél, de egyelőre ez csak szándék, így aki pályázni szeretne, nem kellene halogatnia pályázata elkészítését.

De lássuk a gazdaságok korszerűsítésének (4.1) néhány jellemzőjét. A pályázatoknál a gazdaság mérete kizáró jellegű, csak a 8000 SO euró értékűnél nagyobb gazdaságok pályázhatnak. A pályázat útján a következőket lehet megvalósítani: farmépítés és -korszerűsítés, gabonatárolók építése, terményválogató sorok és csomagolók vásárlása, gazdasági utak építése és korszerűsítése, farmszintű termékfeldolgozást támogató beruházások, a feldolgozott termékek értékesítését szolgáló beruházások (pl. üzlethelyiség kialakítása a gazdaság kapujában, eladást segítő utánfutók vásárlása), öntözőrendszerek építése, mezőgazdasági gépek és felszerelések vásárlása, hűtős kocsik és állatszállító járművek vásárlása, gyümölcstermő cserjés ültetvények létrehozása.

Ennél a típusú pályázatnál önrész szükséges, a pályázat útján a teljes beruházás, a gépvásárlás értékének fele (50 százaléka) pályázható meg. Viszont a pályázati támogatás 50 százalékos intenzitása növekedhet, egészen 90 százalékig (ekkor csak 10 százalék önrész szükséges), ha a pályázó és pályázata bizonyos feltételeknek megfelel: 20 százalékkal kevesebb önrész szükséges, ha a pályázó 40 év alatti, és a vállalkozásként (engedélyezett fizikai személy, egyéni vagy családi vállalkozás, cég) bejegyzett gazdaságot nem több, mint 5 éve létesítették, 20 százalékkal nagyobb a támogatás mértéke, ha a gazdaság hátrányos hegyvidéki zónában található, vagy ha a pályázat által környezetbarát beruházás valósul meg, illetve a gazdaság ökogazdálkodást folytat. A kiírás megengedi, hogy a termelői csoportok és szövetkezetek is pályázzanak, ha közösen használt beruházást, pl. közösen használandó gépek vásárlását valósítják meg.

A pályázatok leadása csak online lehetséges, vagyis a pályázatokat és a szükséges mellékleteket az ügynökség számítógépes rendszerébe kell feltölteni. A májusra érvényes legkisebb elérendő pontszám a nem hegyvidéki növénytermesztő farmoknál 75 pont, hegyvidéken pedig 65 pont. Júniusban a minimális pontszám 55, illetve 45, júliusban pedig mindkét esetben 25 pont.