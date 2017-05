Az SZDP politikusa közölte: minden államnak nehézséget okozott az előző, 2007-től 2013-ig terjedő költségvetési ciklus lezárása, és az új programok kiírása, de megbirkóztak a feladattal. Európai szinten a 450 milliárd eurós kohéziós alap negyedét már átutalták; Írország áll a legjobban, ott a pénz 80 százalékát már leszerződték, noha nem rendelkeznek olyan intézményekkel, mint Románia, amelynek 23 milliárd euró áll rendelkezésére. Ahhoz azonban, hogy fel is tudja használni a pénzt, a fejlesztési, a közigazgatási és az európai alapokért felelős minisztériumoknak meg kell kezdeniük a szerződések aláírását, hogy a pénzügyminisztérium tudjon számlákat küldeni Brüsszelbe; a számvevőszéknek is fel kellene gyorsítania felméréseit és ellenőrzéseit – sorolta. A román uniós biztos szerint a közlekedési infrastruktúra fejlesztését is fel kell gyorsítani, mert a korlátozott adminisztrációs kapacitás és a minőségi tervek hiánya miatt kevesebb EU-s pénzt tudunk lehívni. Az előző költségvetési időszakban e téren Románia teljesítménye volt a leggyengébb a tagállamok közül: mindössze 77 százalékot tudott elszámolni, és ez egymilliárd eurós veszteséget okozott az államnak. Az elmúlt tíz évben – az EU-s csatlakozás óta – Romániában 300 kilométernyi autópálya épült, ugyanannyi, mint Horvátországban az utóbbi három évben – szintén a csatlakozásuk óta. Épp ezért fontos, hogy egyszerre több nagy építkezést is elkezdjenek: autópályákat, körgyűrűket, a bukaresti metró bővítését – magyarázta Creţu. Hozzátette: 2007-től 2013-ig egészében 90–91 százalékos abszorpciós rátát érhet el Románia – ha nem bukkannak fel problémák az Európai Bizottság pénzügyi felülvizsgálata során –, ami 17 milliárd euró elköltését jelenti, de azt is, hogy kétmilliárd euró felhasználatlanul maradt, és elveszett. Végül a román politikus arra is figyelmeztetett, hogy nemsokára kezdődik a 2020 utáni költségvetési időszak kidolgozása, és ha Románia nem kezdi meg a 2014–2020-as ciklus végrehajtását, a következőkben kevesebb pénzt különítenek el számára. Pedig nehéz idők jönnek: Nagy-Britannia távozásával az uniós költségvetés is kisebb lesz, meg kel küzdeni a migrációval, a külső és belső biztonság megteremtésével, az Európai Hadsereg létrehozásával.

Corina Creţu az Európai Bizottság bukaresti képviseletének meghívására utazott Romániába.