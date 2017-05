A törvényjavaslatot a szociálliberális kormánytöbbség áprilisban tűzte napirendre, a jogi bizottság pedig több ponton is módosította. Múlt héten a jogi bizottság SZDP-s tagjai a közkegyelmet a korrupciós bűncselekményekre is ki akarták terjeszteni, ami újabb felháborodást váltott ki, és az SZDP-n belül is feszültséget okozott. Bár múlt szerdán megszavazott módosítást a szenátus jogi bizottsága már másnap vissza­vonta, azóta mindennap tüntetők százai figyelmeztetik a kormánytöbbséget, hogy készek újraindítani a februárban több százezer embert megmozgató tiltakozási hullámot, ha a korrupcióért elítéltek is kegyelmet kapnak. A kormány eredeti változata az öt évnél nem hosszabb börtönbüntetéssel sújtott elítélteket helyezné szabadlábra, de az erőszakos, szexuális, kiskorúak ellen irányuló vagy korrupciós bűncselekményekért elítélt személyek nem részesülnének kegyelemben.

A szenátusnak május 23-áig kell szavaznia a részleges közkegyelmet nyújtó jogszabályról, ha addig nem teszi meg, a tervezet hallgatólagosan átmegy a felsőházon. Az NLP már bejelentette, hogy ellene szavaz, és név szerinti voksolást fog kérni. Alina Gorghiu volt NLP-elnök kifejtette: pártja tartja magát eredeti álláspontjához, miszerint a börtönök túlzsúfoltságára nem a közkegyelem jelenti a megoldást. A liberálisok az alternatív megoldásokat – elektronikus karkötők használatát, közösség szolgálatában végzett munkát stb. – előíró tervezetet támogatja, amely ötezer elítélt helyzetét oldaná meg, és amely az Emberi Jogok Európai Bíróságának irányelveivel is összhangban van. Az szerinte „nyilvánvaló”, hogy Liviu Dragnea elégedetlen a tervezet jelenlegi formájával: „az SZDP nem éri be azzal, hogy csak ötszáz ember hagyhatja el így a börtönt; nem bocsátják szabadon sem azokat, akiket hivatali visszaélés, sem azokat, akiket más korrupciós tettek miatt ítéltek el”.

Az SZDP országos végrehajtó bizottsága szerdán ül össze, hogy megbeszélje a közkegyelmi törvény tervezete kapcsán kialakult helyzetet – nyilatkozta tegnap Liviu Dragnea pártelnök, hangsúlyozva, hogy nem Şerban Nicolae (a szenátus jogi bizottságának elnöke) mondja ki az utolsó szót a jogszabályról. Dragnea úgy véli: a szenátus jogi bizottságának sikerült túlbonyolítania ezt a törvényt; a legjobb megoldás az lett volna, ha abban a formában kerül ki a szenátusból, ahogyan a kormánytól érkezett, mert „túl sok módosítást eszközöltek rajta, és nagyon elégedetlen vagyok”. Hozzátette: mások is elégedetlenek, de nem szeretné, ha a szenátus hallgatólagosan fogadná el a törvényt. Mikor arra kérték, kommentálja azt a tényt, hogy a szenátus jogi bizottságának SZDP-s tagjai felszólítása ellenére sem szavaztak a részleges közkegyelemről szóló módosítások ellen, hanem tartózkodtak, az SZDP elnöke kijelentette: „ha nincs már hatalmam a pártban, majd meglátom, talán elmegyek hivatásos horgásznak”. Arra a kérdésre, hogy keres-e jobb jogászokat Şerban Nicolaén és Eugen Nicoliceán kívül, akikről korábban azt mondta, nem tesznek jó szolgálatot a pártnak, Dragnea azt felelte: „itt nem arról van szó, hogy a jogász rossz vagy jó, hanem a hozzáállásáról és a jelleméről”. Az SZDP elnöke szankciókat is kilátásba helyezett: javasolni fogja Şerban Nicolae megbírságolását.